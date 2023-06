Chat GPT per iPhone e iPad ora si usa anche in Italia

L’applicazione per iPhone e iPad di ChatGPT ora è disponibile anche in Italia. Dopo l’annuncio del lancio in USA, e la successiva rapida espansione in altre 40 nazioni è venuto il momento del nostro paese almeno nella versione per il telefono della Mela mentre per quella Android si deve ancora attendere.

L’app di Chat GPT, uno dei tanti investimenti tecnologici di OpenAi, continua a funzionare come fa dal sito. Richiede una registrazione successivamente alla quale apparirà un campo all’interno del quale è possibile inserire del testo per dialogare.

Come abbiamo scritto al momento del lancio dell’applicazione, OpenAi che sviluppa e implementa il servizio, parla dell’applicazione come «di una una soluzione versatile per accedere alle funzioni di ChatGPT». Scaricando l’applicazione, direttamente da dispositivo iOS si potrà

Avere risposte precise alle proprie domande senza navigare tra pubblicità e risultati multipli

Consigli personalizzati su vari argomenti come cucina e viaggi

Avere idee regalo, presentazioni o scrivere il poema perfetto

Migliorare la produttività con un riscontro sulle proprie idee, riassunti e assistenza tecnica su alcuni argomenti

Ottenere opportunità di apprendimento come esplorare nuove lingue, apprendere la storia moderna seguendo il proprio ritmo

Nei fatti la versione iOs di ChatGPT è una semplice interfaccia che semplifica l’accesso in mobilità, adeguandosi in maniera più precisa e flessibile all esigenze degli schermi touch, senza ricorrere all’inserimento dell’indirizzo di riferimento. Nella versione per iPad riesce ad utilizzare tutto lo schermo, presentando un’interfaccia più comoda e ariosa

Da notare che OpenAi presenta in una sezione del sito di ChatGPT alcuni suggerimenti sull’uso dell’intelligenza artificiale con Siri. Ma noi in queste prime ore di utilizzo abbiamo avuto poca fortuna nel far collaborare Siri e ChatGPT.

L’applicazione, che non è stata tradotta ancora in Italiano, offre controlli di personalizzazione basici tra cui lo schema di colore, la risposta aptica e la possibilità, come acquisto in app, di accedere a ChatGPT Plus Questa modalità offre accesso al più avanzato modello di intelligenza artificiale GPT-4. Il costo è di 22,99 euro al mese.

L’applicazione, lanciata ad inizio maggio, era stata resa disponibile il 26 dello stesso mene in un largo numero di paesi tra cui Germania, Francia e Regno Unito, India, Giappone, Brasile e Canada. L’Italia però era stata esclusa da questo primo gruppo. L’aggiunta, avvenuta senza alcun annuncio ufficiale, del nostro paese è dei giorni scorsi.

Con il lancio dell’app anche in Italia, il primo paese dove ChatGpt per problemi di privacy, era stata “bannata” e poi riammessa, l’intelligenza artificiale, mantiene le promesse fatte, al lancio dell’appChatGPT «Nelle prossime settimane – diceva il documento che presentava l’app – andrà anche in altri paesi. Siamo impazienti di vedervi usare l’app. Ma mano che raccogliamo un riscontro, ci dedichiamo ad aggiungere funzioni e miglioramenti nella sicurezza. Con ChatGPT per iOS facciamo un altro passo nella nostra missione per trasformare una ricerca ad alto livello in strumenti che danno nuovi e potenti strumenti alle persone rendo gli stessi più accessibili a tutti».

La versione iOS non è stata ancora seguita dalla versione Android. «Siete i prossimi della lista – dice la nota di rilascio – ChatGPT sarà sui vostri dispositivi presto»

