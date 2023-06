Recensione MacBook Air 15 pollici, il grande tuttofare

MacBook Air 15 pollici 2023 è il computer del ritorno al futuro. Infatti, l’ultima volta che Apple ha presentato un computer non professionale con un grande schermo è stato con iBook 14,1 pollici. Era la versione “ingigantita” di iBook color bianco opaco con schermo da 12 pollici.

All’epoca un iBook 14,1 pollici pesava molto (2.7 Kg), era grosso (spesso 3,4 centimetri) e alla fine è stato prodotto solo tra il 2002 e il 2003. Per il resto, tutti i computer con schermi “grandi” di Apple (il più grande sinora è il PowerBook G4 17 pollici del 2003) sono sempre stati dei “pro”. Fino ad ora.

Era nell’aria che nel 2023 Apple presentasse un computer portatile per il resto di noi con delle caratteristiche uniche per quanto riguarda lo spazio sullo schermo e il design, con un equilibrio di forme tale da non renderlo ingombrante.

La voce circolava da tempo e la richiesta, hanno confermato John Ternus e Greg Joswiak durante l’evento ‌The Talk Show Live From WWDC 2023 organizzato dal blogger John Gruber, c’era da tantissimo tempo. Apple ha ascoltato e, grazie al fatto che con Apple Silicon possono gestire autonomamente l’integrazione di tutto il computer nella scocca, hanno creato una macchina che ha sostanzialmente le stesse caratteristiche della versione da 13 pollici ma in un formato più grande.

John Ternus, responsabile dello sviluppo hardware, durante il talk show ha sottolineato comunque che realizzare il modello di MacBook Air da 15 pollici non vuol dire semplicemente “allargare lo schermo”: si tratta di un lavoro di ingegnerizzazione che è di fatto la creazione da zero di un nuovo computer il cui fattore di forma per scelta “ricorda” il modello da 13 e anche il family feeling del design dei MacBook Pro 14 e 16.

Lo sforzo di sviluppo, ingegnerizzazione e poi industrializzazione del processo di produzione di ogni nuovo modello è uno dei motivi per cui questo computer, con questa scocca, ci farà compagnia per qualche anno ancora.

Bersaglio centrato?

Dal momento della presentazione abbiamo usato come unico computer il MacBook Air 15 pollici. Il modello in prova fornito in prova da Apple è una custom build con processore M2, 16 GB di memoria RAM (anziché gli 8 GB di serie) e 512 GB di archiviazione SSD per un costo complessivo di 2.109 euro.

Una quantità maggiore di memoria di lavoro permette di eliminare i principali colli di bottiglia nell’utilizzo di questa macchina che, a nostro avviso, si presenta con versioni base un po’ troppo ridotte (soprattutto la 8/256 da 1.649 euro). È comunque e a tutti gli effetti un computer realizzato in maniera impeccabile ed estremamente convincente.

Come si presenta il nuovo MacBook Air 15

Il nuovo MacBook Air da 15 pollici è facile da capire. È esattamente come il modello con CPU a 8 core e GPU a 10 core del MacBook Air M2 da 13 pollici, solo con uno schermo più grande, più altoparlanti e batteria leggermente più grande. Per quanto possiamo vedere da un confronto diretto delle specifiche e nella nostra prova sul campo, per il resto è identico.

E questo non è assolutamente un male, visto che il design della nuova generazione di MacBook Air con M2, che a sua volta deriva da quello dei MacBook Pro 14 e 16 pollici, non solo è convincente ma “scala” molto bene. Abbandonato il profilo a cuneo, infatti, questo design più morbido “a scatola” con curve dolci sulla base e semplicemente smussate dalla parte del coperchio si può far scalare in spessore senza grandi problemi.

Il fatto che MacBook Air 15 non abbia ventole, ma sia invece raffreddato passivamente, oltre a renderlo silenzioso come un soprammobile elimina la necessità di feritoie sulla base della scocca. Gli altoparlanti sono dentro la cerniera dello snodo tra coperchio e base. Lo spazio ai lati della tastiera, che ha le medesime dimensioni del modello da 13 pollici, è lasciato intenzionalmente vuoto ed è molto gradevole.

Il modello in prova è di colore Mezzanotte che, adesso possiamo confermarlo non avendone mai usato uno con questa colorazione prima, è bellissimo ma si sporca con il tocco delle mani al di là del bene e del male. Ci scusiamo in anticipo se le nostre immagini non sono sempre nelle condizioni migliori ma sono state scattate sul campo.

Display

Lo schermo è molto buono ma non all’altezza dei Pro, ovviamente. Si tratta di un display Liquid Retina da 15,3 pollici con una risoluzione nativa di 2.880 per 1.864 piel con densità di 224 pixel per pollice. Si tratta esattamente della stessa densità di pixel di MacBook Air 13 pollici M2, ma inferiore rispetto al MacBook Pro, che invece ha 254 pixel per pollice.

Per questo il MacBook Pro da 14 pollici, pur avendo uno schermo più piccolo, ha una risoluzione nativa più alta, pari a 3.024 per 1.964 pixel. Se andiamo invece a vedere il MacBook Pro da 16 pollici, molto più ingombrante e pesante, troviamo che ha una risoluzione nativa addirittura di 3.456 per 2.234 pixel. I modelli MacBook Pro hanno anche l’Extreme Dynamic Range (XDR) con un rapporto di contrasto e una luminosità più elevati quando si visualizzano contenuti HDR. I MacBook Air M2 hanno una luminosità di 500 nits, il vecchio MacBook Air 13 M1 di 400 nits.

Audio davvero potente

Una sorpresa, perché nonostante il numero dei diffusori sia lo stesso dei MacBook Pro l’impostazione dell’hardware è molto diversa. Infatti, per quanto riguarda l’audio, il MacBook Air da 15 pollici ha lo stesso sistema audio a sei altoparlanti con woofer a cancellazione di forza di cui godono i modelli MacBook Pro più grandi, rispetto ai quattro altoparlanti del MacBook Air da 13 pollici.

La differenza si sente: la resa dell’audio è fluida, con una presenza spiccata di medie e basse frequenze grazie anche ai woofer con force‑cancelling. Il MacBook Air M2 non è stato in grado di riempire una stanza di grandi dimensioni, ma abbiamo visto che è perfetto ad esempio per videocall con più persone vicine oppure per ascoltare musica o l’audio dei film.

Abbiamo testato in tutte le possibili combinazioni (incluso l’ascolto di musica ad altissima definizione con Colibrì, il nostro personale benchmark audio) e la resa è sempre ottima. In accoppiata alle AirPods di terza generazione o le Pro e le Max permette l’Audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa che è molto utile per le videocall e i film. Ovviamente supporta l’audio spaziale con la musica o il video in Dolby Atmos direttamente con gli altoparlanti integrati.

Il resto di MacBook Air 15

Oltre a questo, tutto è identico tra i due modelli M2 di MacBook Air: Apple M2 con CPU a 8 core, GPU a 10 core e Neural Engine a 16 core, 8 GB di memoria unificata, configurabile solo al momento dell’acquisto a 16 GB oppure 24 GB, opzioni di archiviazione da 256 GB, 512 GB, 1 TB e 2 TB, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3.

In questa recensione non abbiamo segnalato pregi e difetti di M2 dal punto di vista generale perché la macchina è identica al MacBook Air 13 M2 se non per un marginale miglioramento di performance dovuto alla differente termica (la scocca è più grande e dissipa un po’ meglio)”

La fotocamera FaceTime HD da 1080p è esattamente la stessa e così la porta di ricarica MagSafe 3 (con il cavetto in tinta con la scocca, ovviamente). Ci sono poi due porte Thunderbolt – USB 4 sul lato sinistro e il jack per cuffie da 3,5 mm sul lato destro. Niente di nuovo e niente da segnalare.

Nonostante lo schermo più grande, il modello da 15 pollici è più profondo solo di 2,26 cm e più largo solo di 3,63 cm rispetto al modello da 13 pollici. Il peso è di appena 1,51 kg, solo 2,7 etti in più rispetto al fratello minore.

La batteria, questo grande mistero

Come dicevamo all’inizio, sebbene la batteria del modello da 15 pollici sia più grande (66,5 wattora contro i 52,6 wattora del 13 M2 e i 49,9 wattora del 13 M1), anche l’autonomia è la stessa, stimata in 15 ore per il “web wireless” e 18 ore per la “riproduzione di film con l’app Apple TV”.

Tra l’altro, sono le stesse performance del modello da 13 pollici con chip M1 che però, a livello aneddotico, ha meno potenza ma una migliore autonomia. Va anche detto che la quantità di memoria installata nel computer e ovviamente il tipo di software usato d’abitudine, oltre al livello di “riempimento” del disco, seppur marginalmente comunque impattano sulla batteria.

Entrambi i modelli di MacBook Air M2 (13 e 15 pollici) vengono forniti con un alimentatore compatto a doppia porta USB-C da 35W ma si ricaricano più rapidamente con l’alimentatore USB-C da 70W, che si può chiedere in alternativa senza supplementi di prezzo. L’alimentatore da 70W ha una sola porta USB-C. Avevamo già comprato il modello da 35W con doppia porta e lo abbiamo continuato a usare anche per questo modello senza che si senta il bisogno di una ricarica rapida perché il vantaggio della doppia porta è comunque superiore.

Conclusioni

Francamente, il MacBook Air M2 da 15 pollici ci è sembrata una macchina brillante e siamo convinti che sarà accolta molto bene, come se non più del modello da 13 pollici, che tra l’altro Apple ha dichiarato essere il modello di computer portatile più venduto al mondo.

Fermo restando tutte le altre specifiche e l’autonomia, a fare la differenza per noi non è stato solo lo schermo più grande, ma anche la performance dell’audio, che è utilizzabile non solo per videocall ma anche per ascoltare con buona qualità e senza bisogno delle cuffie il montaggio di due podcast e di un breve video. La scelta di Apple di potenziare il comparto audio è stata insomma azzeccata.

La regina di questo computer comunque è lo schermo che, pur non avendo HDR dei modelli Pro e una densità di pixel per pollice lievemente inferiore a quella del 14 Pro, è decisamente ottimo. Possiamo solo immaginare gli usi che altre persone potranno fare e già lo immaginiamo in moltissimi contesti diversi: da chi si occupa di grafica, audio e video a chi studia in settori dove è necessario gestire documenti o file di grandi dimensioni.

Noi ci siamo trovati benissimo rispetto sia alle prove che avevamo fatto del MacBook Air M2 13 e del MacBook Pro 14 e 16, sia all’uso quotidiano del MacBook Air 13 M1 di chi scrive. Lo schermo da 15 pollici abilita flussi di lavoro molto più comodi e funzionali, non c’è bisogno che lo sottolineiamo, mentre il compromesso dell’ingombro e del peso leggermente maggiore è minimo.

Soprattutto, è il computer perfetto per chi vuole sfruttare la potenza e l’elasticità di M2 senza bisogno di passare ai modelli con processori Pro o Max. Il MacBook Pro 14 nel modello entry level costa 2.499 euro e pesa poco di più 1,6 Kg contro gli 1,51 Kg di Air 15.

Suggerimenti e avvertenze

Sottoposto a carichi di lavoro significativi il computer non scalda in maniera particolare ma la batteria cala molto velocemente. Il processore M2 di base è una versione “pompata” di M1, e tende a consumare di più a parità di carico di lavoro.

Un consiglio per tutti sulla configurazione, anche se fa aumentare il cartellino del prezzo e sapendo che RAM e spazio su SSD non possono essere cambiati dopo l’acquisto. Se potete, prendete il modello con 16GB di RAM (o addirittura il 24GB), anche a scapito della memoria di archiviazione. Meglio un 16/256 (16 GB di RAM e 256 GB di SSD), a nostro avviso, che un 8/512 o un 8/1TB. Se poi potete arrivare a 16/512, come la macchina in prova fornita da Apple, secondo noi siete a posto nel 99% dei casi.

Infatti, grazie al cloud e alle connessioni senza fili veloci, l’uso di SSD di grandi dimensioni (dal Terabyte in su, per intendersi) secondo noi è riservato solo a pochi. Sostanzialmente, a chi deve fare lavori con documenti di grandi dimensioni in locale. Un po’ di ordine e organizzazione permettono di risparmiare molti soldi.

VOTO: 9

PRO

Lo schermo grande è quello che ci voleva

Il design degli Air M2 “scala” sul grande molto bene

Audio molto buono e molto utile

CONTRO

Non c’è un modello base da 16GB di RAM

Sotto pressione la batteria si consuma velocemente

Mezzanotte è un colore bellissimo ma è un incubo se lo volete tenere pulito

MacBook Air 15 pollici 2023, prezzo, colori e disponibilià

Il prezzo del MacBook Air 15 pollici M2 parte da 1.649 euro per 8 GB di memoria e 256 GB di archiviazione anche nel negozio Apple su Amazon. È disponibile nei colori argento, galassia, grigio siderale e mezzanotte, proprio come il modello da 13 pollici.

Contemporaneamente, Apple ha leggermente ridotto il prezzo del MacBook Air M2 da 13 pollici, che ora parte da 1.349 euro. Il MacBook Air M1 da 13 pollici rimane disponibile a partire da 1.229 euro. La differenza con i prezzi negli USA, che scendono sotto la soglia simbolica dei mille dollari, sono dovuti sia al cambio che al fatto che negli USA si indica il prezzo al netto dell’IVA.

Nel momento in cui scriviamo nel negozio Apple su Amazon MacBook Air 202 con chip M1 è proposto a 899 euro da questa pagina. In questo articolo il confronto tra MacBook Air M2 contro MacBook M1 dopo il ribasso di prezzo.