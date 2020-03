Google Camera Go, l’app snella con i Ritratti sugli Android meno potenti

Google sta lanciando la nuova app Camera Go per la sua gamma di dispositivi entry-level Android Go. Il sistema operativo più leggero ha debuttato originariamente due anni fa come una versione più snella di Android, progettata per funzionare su dispositivi di fascia bassa, molto economici, che ora è in funzione su 100 milioni di dispositivi attivi. Google ha creato diverse app in versione Go, tra cui Gmail, YouTube e altri servizi chiave, ma mancava quella relativa alle foto. Il colosso corre ai ripari e presenta Camera Go.

La nuova app di fotografia ha un’interfaccia semplice e senza ingombri, poiché è progettata e ottimizzata per tutti gli utenti che magari utilizzato il loro smartphone per la prima volta.

Google rimane fedele alla sua visione originale di Android Go, consentendo agli utenti di non preoccuparsi dello spazio di archiviazione: l’app monitorerà lo spazio di archiviazione di foto o video rimasto e suggerirà modi per liberare spazio. In questo, del resto, Google Foto, darà certamente una mano.

Camera Go, spiega Google, è profondamente integrata nel sistema operativo del telefono e non è solo un filtro fotografico. Google ha persino aggiunto una modalità Ritratto per creare un effetto di profondità di campo nelle foto, che dunque sarà possibile anche sui dispositivi da 50 dollari. È la prima volta che tale funzione approda in questa classe di dispositivi.

Il primo dispositivo Android Go fornito con la nuova app Camera Go sarà il 1.3 di HMD, disponibile ad aprile al prezzo di 95 eur.