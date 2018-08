Le migliori tastiere per iPad del 2018

Ecco le migliori tastiere per iPad: tra i tanti modelli wireless c’è pure quella col filo, e non mancano quelle compatibili anche con altri dispositivi della Mela o con Android.

La redazione di Macitynet si è già occupata di un articolo che propone le migliori tastiere per Mac, mentre questa volta vogliamo focalizzare l’attenzione sulle migliori tastiere per iPad. Questo perché il tablet della Mela, complici le ultime modifiche apportate dagli aggiornamento iOS, diventa sempre più uno strumento di lavoro, utile soprattutto nell’ambito della videoscrittura. Per renderlo quanto più simile ad un notebook, però, è sicuramente necessaria una tastiera fisica, che renda la digitazione molto più pratica, precisa e veloce. Ecco allora le migliori tastiere per iPad attualmente in commercio.

La forma, la funzione e il supporto ad iPad

Rimandiamo al nostro precedente articolo per quanto riguarda le differenze tra tastiera meccanica e a a membrana, per la possibilità di scegliere differenti layout e per i consigli sulla convenienza di una tastiera wireless o con filo. Per quel che concerne il settore delle tastiere per iPad, la scelta ricade su diverse tipologie. é possibile scegliere tra tastiere che trasformano il tablet in un vero e proprio portatile, grazie a sostegni che reggono l’iPad in posizione rialzata, o ancora è possibile fare affidamento su cover che includono una tastiera fisica, così da trasportare sempre tablet e tastiera senza doversi occupare di avere diversi pezzi.

Tipi di connessione

E’ anche possibile scegliere tastiere standalone, purché supportino il Bluetooth, così come è possibile addirittura scegliere tastiere con filo, purché si tratti di periferiche ottimizzare per l’uso con iPad, quindi dotate di connettore Lightning.

Per i modelli di iPad di tipo “Pro” da 12.9 e da 10.5 2017 esiste la possibilità di collegarsi attraverso il connettore posto sul lato, lo Smart Connector che attraverso un contatto diretto fornisce alimentazione alla tastiera e allo stesso tempo ne riceve i comandi. C’è anche la possibilità di collegare una tastiera con cavo USB attraverso l’Adattatore per fotocamere da Lightning a USB ma il suo costo è di 35 € Iva compresa e, a meno che non vi serva per altri scopi potrebbe essere più conveniente procurarsi un tastiera ad hoc.

Facciamo luce

Nel caso di tastiere per iPad, inoltre, particolare importanza potrebbe avere la retroilluminazione. Scrivere in mobilità potrebbe equivalere anche a scrivere in ambienti bui, come ad esempio su treni o bus, durante uno spostamento che duri tutta la notte. Esistono sul mercato tastiere dotate di retroilluminazione, quindi con tasti sempre visibili, anche al buio, nel caso in cui l’illuminazione del display si volesse mantenere al minimo, non in grado di illuminare correttamente tutti i tasti della tastiera.

LOGITECH Keys-To-Go Nera

La prima tastiera che consigliamo vivamente per un uso su iPad, ma anche su iOS o Android, è quella che Logitech chiama Keys-to-go. Lo suggerisce il nome stesso, che identifica un utilizzo on the go, quindi in mobilità. Disponibile in diverse colorazioni, anche in uno sgargiante rosso, si tratta di una tastiera Bluetooth standalone, quindi non legata a stand o cover, dalle dimensioni piuttosto contenute, pari a 137 x 242 mm x 6 mm, con un peso di 180 grammi. Lo spessore è davvero minimo, quindi un ingombro contenuto, adatta da mettere all’interno di qualsiasi zaino o borsone. Inoltre, tra i punti di forza la batteria integrata, che non solo promette un’autonomia fino a tre mesi con una singola ricarica, ma che non grava in alcun modo sull’autonomia dell’iPad. Si tratta di una caratteristica importante e da non sottovalutare quando si ipotizza di lavorare in mobilità, spesso in assenza di una presa di corrente per alimentare il proprio tablet.

Microsoft Wedge Mobile Keyboard

Dopo averla inserita anche nella lista delle migliori tastiere per Mac, la riproponiamo anche in questo articolo per iPad. In effetti, le sue piccole dimensioni, e lo spessore contenuto, la rendono particolarmente idonea all’utilizzo in mobilità, pensata appositamente per PC e tablet, si adatta bene anche su Mac e iPhone con una estetica originale. Wedge è compatta, costruita su materiali molto buoni e piacevoli al tatto e promette di fare la sua bella figura tanto davanti ad un iMac quando a fianco di un iPad.

Costruita su una base di metallo satinato che incerniera i tasti veri e propri di colore nero, il numero dei tasti rispecchia quello delle altre tastiere in commercio: il layout è italiano e la corsa dei tasti è buona, mentre la solcatura è comoda anche per il riconoscimento alla cieca. Molto interessante e apprezzabile la cover: in pratica una copertura rigida con una piega al centro che, agganciata nella parte sopra della tastiera la spegne in automatico mentre una volta estratta e piegata fa da base per un tablet o uno smartphone.

La poliedricità della tastiera è inevitabilmente un punto forte del prodotto: i tasti per Windows propendono per utenti che magari utilizzano un PC a casa e un iPad (o un Android) in viaggio e trovano comodo utilizzare un solo prodotto, per lo stesso motivo chi ha Mac troverà la tastiera comoda e dalla forma elegante e originale, specie se paragonata alle linee bianche dei prodotti Apple.

Griffin, Tastiera Lightning

A differenza di tutte le altre proposte presenti in questo articolo, la soluzione Griffin prende le distanze dal mondo wireless e offre invece una tastiera con filo, nella specie un connettore Lightning. E’ una soluzione per chi preferisce non utilizzare il Bluetooth, che in alcuni casi potrebbe offrire una connessione non troppo stabile e affidabile. In aereo, ad esempio, con la modalità Aero in molti casi non sarà possibile disporre della connettività BT: in questi casi, allora, la tastiera Griffin sarà la scelta migliore, se non obbligata. La presenza del cavo, inoltre, si traduce nell’assenza di una batteria integrata nella tastiera da ricaricare: l’energia minima che richiede per il corretto funzionamento viene fornita direttamente dal cavo Lightning.

Magic Keyboard Apple

Se la tastiera Apple Full Size con tastierino numerico risulta un must nell’utilizzo a casa o in ufficio, la Magic Keyboard Apple, nella sua versione più contenuta, può essere consigliata per un utilizzo in mobilità, anche con iPhone e iPad. La Magic Keyboard, nella sua ultima variante, ha un nuovo design, una batteria ricaricabile integrata che assicura fino ad un mese senza ricarica e tasti ancora più funzionali, con un profilo davvero sottile. E’ vero che il suo costo è particolarmente elevato, 119 euro sul sito Apple nella sua ultima revisione, ma è un acquisto che potrà rivelarsi piuttosto versatile, per un utilizzo su iPad in mobilità, ma anche su Mac quando si è in casa.

Logitech K780

Logitech K780 è una tastiera wireless per Mac, Windows, iOS e Android tutto in uno, con un elegante dock per iPad e iPhone e un tastierino numerico. Alla prova dei fatti, diventa irrinunciabile dopo pochi minuti. Esteticamente non si discosta molto dalle tastiere Apple a cui ogni utente è abituato: la superficie superiore che ospita i tasti è nera, e c’è poi anche una sezione rivestita in gomma bianca che esce nella parte rivolta al computer, atta a ospitare i device mobili, fattore più che benvenuto nel momento in cui, grazie al controllo incluso possiamo anche posizionarli comodi per l’utilizzo o la lettura. La pressione dei tasti è soddisfacente e la forma originale (circolare invece che quadrata) è un puro vezzo estetico, dato che durante la digitazione anche cieca il fatto non comporta nessun cambiamento.

Microsoft Foldable

E’ la più datata delle tastiere incluse in questa particolare lista, ma rimane ancora una delle più attuali, soprattutto se affiancata al concetto di videoscittura in mobilità su iPhone e iPad. Dispone di una batteria integrata che si ricarica tramite microUSB. Già le dimensioni lasciano intuire che si tratta di una periferica perfetta da trasportare comodamente in uno zaino o in una borsa, anche di piccole dimensioni. E’ larga appena 146 x 125 millimetri e spessa solo 10 mm: un piccolo rettangolo che sta comodamente nella custodia di un iPad.

La batteria non incide troppo sul peso della tastiera, che è di appena 180 grammi, e grazie alla connessione Bluetooth 4.0 consente una durata dichiarata di ben tre mesi d’utilizzo, un tempo sufficiente anche all’uso più sbadato.

Microsoft Universal Foldable Keyboard è distribuita in Italia da Microsoft, nel negozio ufficiale online è proposta al prezzo di listino di 119,00 euro. È comunque possibile trovarla presso diversi rivenditori, tra cui anche Amazon, come si vede sotto

Brydge

Brydge propone una tastiera in grado di trasformare i tablet della Mela in veri e propri notebook. Non lo fa inserendo la tastiera in una cover, ma propone due agganci in grado di mantenere gli iPad in posizione eretta, come se fosse il display di un Macbook. Su Amazon i prezzi partono da circa 150 euro e sono disponibili per quasi tutte le varianti di iPad, anche per iPad Pro da 12,9 pollici. I tasti sono retroilluminati e la digitazione è molto simile a quella che si avverte sui portatili della Mela.

Le due cerniere della tastiera Brydge offrono un angolo di rotazione di 180 gradi, e dispongono di piccoli rilievi nella parte anteriore per mantenere in sede, ben stabile l’iPad, anche quando la tastiera è chiusa. La tastiera fa uso del Bluetooth e non del connettore smart presente su iPad Pro, e necessità quindi di essere ricaricata.

Brydge offre un’esperienza di digitazione efficiente con solo 1,2 mm di corsa sui tasti, che risultano retroilluminati su 3 livelli, con una riga superiore di tasti funzione speciali dedicatiproprio iOS.

Logitech Create Folio

Simile alla Smart Keyboard per iPad ufficiale Apple, la cover CREATE di Logitech offre in più il vantaggio della retroilluminazione. Disponibile nella variante per iPad Pro da 9,7″ e 12,9 pollici, offre scorciatoie per richiamare i comandi iOS con porta stilo per Apple Pencil e Smart Connector. Presenta un design edge-to-edge e secondo il produttore offre un’esperienza di digitazione confortevole, simile a quella dei laptop. I tasti scissor-switch sono meccanici, presentano una corsa di 1,4 mm, e grazie alla connessione Smart Connector, la si alimenta direttamente tramite iPad Pro senza bisogno di cavi di alimentazione e senza doversi preoccupare della durata della batteria. È sufficiente che i tre punti di contatto di Smart Connector combacino, ed è subito possibile digitare.

Il livello di luminosità dei tasti è regolabile. Logitech Create offre anche funzioni di risparmio energetico: 8 secondi dopo l’ultima digitazione, la tastiera passa in modalità di sospensione, disattivando la retrolluminazione per ridurre il consumo delle batterie di iPad Pro. Il porta stilo consente di portare sempre con sé Apple Pencil, mentre la cover tastiera offre un angolo di inclinazione ideale, e la periferica non rinuncia a proteggere il dispositivo.

La custodia-tastiera è disponibile anche con layout italiano, nelle colorazioni nero e blu, sul sito del produttore.

Smart Keyboard Apple

Create specificamente per i vari modelli di iPad Pro, Smart Keyboard di Apple è disponibile nella variante per iPad Pro da 12.9″ (179,00 euro) e per iPad Pro da 9,7″ (169,00 euro). E’ tra le più eleganti ed esteticamente apprezzabili, anche perché ha praticamente lo stesso spessore di una qualsiasi cover per iPad. La tastiera in questione offre tutte le funzioni di una tastiera tradizionale; si collega all’iPad Pro usando lo Smart Connector, un’interfaccia innovativa che trasmette dati e alimentazione in modo bidirezionale. Basta attaccare la Smart Keyboard e cominciare a scrivere, senza dover aprire il pannello Impostazioni e attivare Bluetooth. In questo modo elimina la necessità di una batteria separata e di un interruttore on/off . La tastiera è rivestita in tessuto su misura; si può anche ripiegare facilmente e trasformare in una Smart Cover sottile e leggera. La Smart Keyboard funziona con le nuove funzioni introdotte a partire da QuickType di iOS 9. È disponibile anche su Amazon