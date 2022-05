Google e Samsung collaborano per la condivisione dati di app per salute e fitness

Nell’ambito della conferenza per sviluppatori Google I/O 2022, Google e Samsung hanno annunciato Health Connect, iniziativa presentata come in grado di semplificare la comunicazione tra app dedicate alla salute e quelle dedicate al fitness, permettendo agli utenti di condividere i dati tra le varie app.

Attualmente lo scambio di dati di questo tipo non è facile dal punto di vista degli sviluppatori e da qui l’idea di Health Connect, con API (procedure di interfacciamento disponibili per i programmatori) per facilitare il compito.

“Health Connect permette di memorizzare e accedere a informazioni sanitarie tra i dispositivi con il consenso dell’utente, eliminando le complessità normalmente necessarie nel codicee, tenendo conto di questioni legate alla sicurezza ma consentendo di mettere insieme tali informazioni”, ha spiegato Sean McBreen, Group Product Manager di Google, al sito TechCrunch.

Google riferisce ancora di avere collaborato a questo progetto a stretto contatto con Samsung, e quindi in futuro app quali Google Fit, Samsung Health, MyFitnessPal, Leap Fitness, Withings e altre ancora terranno conto delle nuove API, mettendo a disposizione funzionalità di sincronizzazione ad hoc.

Health Connect è indicato come una sorta di “camera di compensazione” on-device per ila geastione dei dati relativi a salute e fitness, tenendo conto di specifiche funzionalità di cifratura e sicurezza. “Gli utenti avranno il pieno controllo per le impostazioni della privacy, con controlli granulari per determinare in qualunque momento quali app richiedono accesso ai loro dati”. Google ha anche previsto la possibilità di disattivare del tutto l’accesso o cancellare i dati in questione se l’utente lo desidera. È anche possibile specificare le singole app che possono accedere o no ai dati in questione. La beta di Health Connect è già disponibile per gli sviluppatori su Google Play.