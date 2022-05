A 24 ore dall’addio gli iPod touch sono esauriti (o quasi)

E’ bastato un giorno, dall‘addio ufficiale di Apple ad iPod per far fuori tutte le scorte di iPod touch da 256 GB. Sul sito americano, infatti, non è più possibile acquistare questa variante, mentre altre sono quasi certamente in esaurimento. In Italia, però, la situazione è diversa.

L’iPod touch è stato interrotto il 10 maggio 2022, e già oggi sul sito Apple in USA non vi è più la disponibilità della variante da 256 GB, in nessuno dei suoi sei diversi colori. Apple ha dichiarato nelle scorse ore che continuerà a vendere questo dispositivo fino ad esaurimento scorte.

Come evidenzia AppleInsider, sullo store non è più possibile ordinare da Apple le seguenti versioni:

Argento 32 GB

Argento 256 GB

Grigio siderale 256 GB

Rosa 256 GB

Blu 256 GB

Oro 256 GB

Product (RED) 256 GB

Product (RED) 128 GB

I rivenditori di terze parti, tra cui Amazon, hanno ancora parte dell’inventario disponibile, ma anche Apple Store online in Italia sembra ancora non aver esaurito tutti i prodotti. Al momento in cui scriviamo soltanto alcuna configurazioni sono esaurite, ma molte sono disponibili.

L’iPod touch segna la fine del lettore musicale iPod, che è stata una delle periferiche dominanti di Apple nel passato. Significa anche, però, che il dispositivo iOS più economico adesso è l’iPhone SE, che a 529 euro, è comunque molto più costose di iPd touch, che parte da 247,70.