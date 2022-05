Google, i nuovi Pixel 6a, Pixel Watch, Pixel Buds Pro

In occasione della conferenza per sviluppatori Google I/O 2022, Big G ha presentato una serie di nuovi dispositivi della limneup Pixel, inclusi Pixel 6a, il Pixel Watch, gli auricolari Pixel Buds Pro e le nuove versioni di Android e Wear OS.

Pixel Watch

Pixel Watch è uno smartwatch dal design a cupola bombata che replica molte delle funzionalità di Apple Watch, offrendo all’utente la possibilità di usare cinturini diversi, e ovviamente funzionalità per monitorare la salute del cuore, funzioni per il fitness e per i pagamenti contactless sulla falsariga di Apple Pay.

Pixel Watch integra il sistema operativo Wear OS 3, supporta app widget di terze parti, ed è personalizzabile in vari modi. È ovviamente richiesto l’abbinamento con uno smartphone con Android 8 o seguenti. Sarà disponibile nei colori Black, Gray e Gold e arriverà in autunno.

Pixel 6a

Il Pixel 6a è uno smartphone con display da 6,2″ che sfrutta il chip Tensor (sviluppato “in casa”) e ha un design simile al Pixel 6; è un medio gamma il prezzo negli USA è di 499$, elemento che permette di collocarlo in un tra i concorrenti di iPhone SE e iPhone 11. Il dispositivo arriverà il 28 luglio ed è prevista la vendita anche in Italia, con un prezzo non ancora comunicato ma che dovrebbe essere allineato a quello americano. Le colorazioni disponibili sono: Chalk, Charcoal, Sage (bianco, nero e salvia). Il sistema operativo è Android 13 e per quest’ultimo Google ha previsto il supporto per l’audio spaziale, nuove funzionalità per la privacy e per l’abbinamento veloce di auricolari con il Bluetooth.

Google Pixel Buds Pro e altri dispositivi

Questi auricolari (qui i dettagl) sembrano la risposta di Google agli gli AirPods Pro di Apple. Offrono la cancellazione attiva del rumore (ANC), la modalità Trasparenza che fa sentire in cuffia i suoni ambientali, la possibilità di richiamare l’assistente con le azioni vocali, lo switch automatico passando da un dispositivo all’altro con il Bluetooth, l’integrazione con il servizio “Trova il mio dispositivo” per la localizzazione e il supporto all’audio spaziale promesso per la fine dell’anno. Google riferisce che la durata della batteria è di 11 ore con una ricarica o 7 ore con l’ANC attivo. Il prezzo di listino negli USA è di 199$ e i pre-ordini partiranno il 21 luglio.

Google ha anche presentato un’anteprima dei prossimi Pixel 7, prossima generazione degli smartphone top di gamma del produttore che arriveranno in autunno. Da questa sorta di “leak” volontario si evince la presenza della classica camera bar, ora realizzata con un unico elemento di alluminio (riciclato) e un retro opaco. I colori nei quali lo smartphone sarà disponibile sono 4 colori: bianco, nero, grigio e verde. Il chip integrato è la seconda generazione del Google Tensor sviluppato “in casa”.

Big G ha mostrato anche una anteprima di Pixel Tablet, dispositivo che integrerà il chip Tensor e sfrutterà Android 12L, adattamento per i tablet pc che sarà disponibile nei prossimi mesi. L’uscita di questo tablet è prevista nel 2023.

Tra i nuovi servizi c’è anche Google Wallet, app con funzionalità analoghe all’app di Apple con lo stesso nome.