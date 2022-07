Google Foto, il servizio di stampa immagini anche in Italia

Google ha annunciato che il suo servizio di stampa di immagini tramite Google Foto arriverà presto in Europa (in 28 diverse nazioni, Italia inclusa). Il servizio in questione può essere sfruttato per la stampa di foto, stampa su tela o di fotolibri partendo dalle immagini archiviate sulla piattaforma Google Foto ed era finora riservato agli utenti di Stati Uniti e a pochi altri paesi.

Lo store italiano è ancora in costruzione ma è già possibile avere una prima panoramica dei prezzi. Le stampe fotografiche sono disponibili a partire da 0,15 centesimi (+ tasse e spedizione) per i formati che vanno da 10 x 10 cm a 60 x 90 cm. Le stampe su tela saranno vendute a partire da € 28 per formati che vanno da 20 x 20 cm a 75 x 100 cm.

Per i fotolibri si parte da 14,99€; è possibile scegliere tra copertina rigida (23x23cm) e morbida (18x18cm) e fino al 24 luglio è prevista la spedizione gratuita. La stampa su tela permetterà di scegliere dimensioni da 20x20cm a 75x100cm. Per creare un fotolibro bisogna aprire il sito photos.google.com (o accedere mediante l’app Google Foto da iOS o Android), accedere con il proprio account Google, creare il fotolibro, selezionare alneno 20 foto e cliccare su Fine. È possibile creare fotolibri da album e lasciarli anche in bozza (se non si modifica una bozza dopo 90 giorni, verrà automaticamente eliminata).

Le dimensioni massime per i fotolibri sono di 140 pagine; scegliendo la copertina morbida il titolo sul dorso può essere aggiunto ai libri di oltre 48 pagine; ol titolo sul dorso può essere aggiunto a qualsiasi libro con copertina rigida.

Google spiega che una volta acquistato un fotolibro, potrebbero essere necessari da 2 a 4 giorni lavorativi per stampa e imballaggio. Una volta terminata la lavorazione dell’ordine, questo viene spedito. I tempi di spedizione non sono garantiti. La spedizione può avvenire unicamente nel paese in cui è stato acquistato il fotolibro.