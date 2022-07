Oclean F1 in offerta, con testina di ricambio e confezione viaggio a 19 dollari

Per l’igiene dentale il marchio di riferimento è diventato Oclean. Nel corso degli anni, ma soprattutto degli ultimi mesi, il brand ha scelto di accelerare sul versante delle offerte. L’ultimo esempio è Oclean F1, che è in offerta lampo a 19,99 dollari, con testina di ricambio e borsa viaggio. Si acquista direttamente da qui.

Oclean F1 è uno degli spazzolini elettrici più economici della società, ma non rinuncia affatto a caratteristiche d’eccezione. Si tratta di uno spazzolino sonico che viaggia a 36.000 vibrazioni al minuto ed è piuttosto silenzioso visto che al massimo dell’operatività il rumore emesso resta al di sotto dei 45 dB.

Impiega setole DuPont e offre tre modalità di utilizzo: una per la pulizia quotidiana, una specifica per lo sbiancamento dei denti e una terza destinata a chi ha le gengive delicate. E’ dotato di funzione promemoria che ricorda di cambiare zona ogni trenta secondi e si spegne automaticamente una volta raggiunti i due minuti di pulizia consigliati dai dentisti. E’ certificato IPX7 quindi potete usarlo per lavarvi i denti anche sotto la doccia e la batteria, che si ricarica completamente in due ore, promette fino a un mese di autonomia.

Quanto al peso, lo spazzolino pesa appena 98 grammi, quindi consente una pulizia in totale comodità e comfort, senza appesantire il braccio.

Solitamente il prezzo di questo spazzolino è di 39,99 dollari, ma al momento è in offerta a 19,99 dollari. Peraltro, viene offerto in bundle con una testina di ricambio, quindi due in totali in confezione, oltre al pratico case per trasportarlo in valigia, quindi da poter portare sempre con sé in vacanza.

Cliccate qui per approfittare dell’offerta.