Apple è settima nei brevetti USA, Samsung prima al mondo

Grazie alle classifiche delle società in base al numero dei brevetti depositati negli Stati Uniti e quelli già di proprietà nei rispettivi portfolio possiamo farci un’idea degli investimenti in ricerca e sviluppo e nuove tecnologie: Apple è settima per brevetti registrati in USA nel 2021, ma a livello mondiale per brevetti totali detenuti vince Samsung.

Come avviene da svariati anni a questa parte IBM è prima in USA con 8.682 brevetti, seguita da Samsung Electronics con 6.366 brevetti: il podio è completato da Canon al terzo posto con 3.021 brevetti. Meglio di Apple fa anche il partner TSMC costruttore di chip e processori che è quarto con 2.798 brevetti, al quinto posto troviamo Huawei con 2.770 brevetti. Al sesto posto Intel che precede Apple settima con 2.487 brevetti. La graduatoria è completa da LG Electronics ottava, Microsoft e al decimo posto Qualcomm.

L’altra graduatoria elaborata da IFI classifica le società in base al totale dei brevetti già in possesso in tutto il mondo, come segnala PatentlyApple. Qui Samsung è prima in assoluto, Huawei quarta, IBM è ottava mentre Apple si piazza al 37esimo posto con 20.491 brevetti attivi. Naturalmente il confronto del numero dei brevetti non offre alcuna indicazione qualitativa degli stessi, ma rimane comunque un indicatore sull’attività di ricerca e sviluppo dei colossi.

Si registra il sorpasso della Cina che da sola detiene quasi un terzo di tutti i brevetti nel mondo, più precisamente il 29%, seguita dagli USA con il 24% e dal Giappone con il 19%, questo anche se analisi più approfondite rilevano che i portfolio di Stati Uniti e Giappone risultano più forti e maturi rispetto al Paese del Dragone.

