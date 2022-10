Google Home cambia tutto con Matter e tante novità, anche al polso

Ora che Matter è finalmente realtà, i protagonisti della scena iniziano a fare sul serio: Google ha annunciato la sua nuova app Home, dopo aver già presentato il nuovo Nest Wi-Fi Pro. Dalle prime immagini il cambiamento è radicale.

Tra le prime interessanti caratteristiche, l’app migliora la visualizzazione delle telecamere e offre naturalmente compatibilità con più dispositivi. Viene introdotto un un layout a cinque schede, in modo che gli utenti possano facilmente trovare e accedere a ciò di cui hanno bisogno per controllare la propria casa smart. Google descrive e distingue le aree in questo modo:

Preferiti, schermata personalizzabile dove poter inserire i dispositivi più utilizzati, così da trovarli immediatamente e poter svolgere le azioni più importanti con il massimo della rapidità. Anche qui potrà essere presente il nuovo Media Mini Player quello che viene riprodotto in casa, potendo interrompere rapidamente la riproduzione, aumentare il volume o accedere all’app musicale.

Ancora, la schermata Dispositivi, dove vengono visualizzati tutti i dispositivi Smart Home compatibili, ordinati per stanza. La terza schermata è quella chiamata Automazioni, un’area specifica per creare e gestire le automazioni.

Quarta area è quella che Google chiama Attività, un Feed che mostra quello che è successo a casa durante il giorno. Infine l’hub Impostazioni, dal quale poter gestire tutte le opzioni rilevanti. Allo stesso modo, ci sarà un’interfaccia web per Nest Cams in modo da poter visualizzare il feed della telecamera nel browser. Presto ci sarà una versione di anteprima.

Wear OS

Qualcosa si sta muovendo anche sul fronte Wear OS, il sistema operativo che Google riserva agli indossabili, e che certamente farà capolino su Pixel Watch di ormai imminente presentazione. Grazie alle novità, già al polso gli utenti – inizialmente solo quelli USA – potranno ricevere le notifiche dai termostati e dai campanelli video Nest.

Oltre all’implementazione nell’app Google Home, ricordiamo che presto i terminali Android saranno in grado di riconoscere i dispositivi Matter presenti in casa, permettendo all’utente un abbinamento immediato. Per tutte le specifiche ufficiali di Matter rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per tutte le notizie e gli articoli dedicati alla domotica, alla sicurezza, al risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile è possibile consultare la sezione dedicata CasaVerdeSmart di macitynet.