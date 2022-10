Xiaomi TV Q2 Series sono i primi del marchio con Google TV

Una marea di novità Xiaomi, inclusi i nuovi terminali Xiaomi 12T e 12T Pro, sono state svelate durante la presentazione svoltasi a Monaco di Baviera, inclusa l’ultima serie di televisori Xiaomi TV Q2 che offrirà agli spettatori una elevata qualità dell’immagine grazie all’ultima tecnologia Quantum Dot Display, disponibile in tre diverse dimensioni.

Questi televisori di fascia alta con risoluzione 4K Ultra-HD sono progettati per esaltare l’esperienza visiva con colori vividi e realistici, anche con transizioni più fluide nelle scene di fast-motion. Insieme a Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e ai sensori di luce ambientale presenti sui TV, Xiaomi TV Serie Q2 è in grado di rilevare in modo intelligente la luminosità dell’ambiente e di apportare le regolazioni corrispondenti all’immagine, offrendo allo stesso tempo prestazioni audio superiori.

Novità assoluta per i televisori Xiaomi il sitema Google TV integrato, che offrirà agli spettatori contenuti personalizzati e numerosi fonti e app di intrattenimento. La nuova gamma TV funge anche da hub di controllo della casa intelligente con Google Assistant, consentendo a qualsiasi persona di controllare parti della propria casa con la voce.

A questo si aggiunge l’app Xiaomi TV+ preinstallata, che offre agli spettatori un maggior numero di opzioni di contenuti, dalla TV in diretta ai film di punta.

Xiaomi TV Q2 Series: prezzi, disponibilità e offerte lancio

Xiaomi TV Q2 Series sarà disponibile in Italia in tre diversi polliciaggi – 50”, 55” e 65” – su mi.com, presso Xiaomi Store Italia e Unieuro a partire dal 17 ottobre rispettivamente al prezzo di 599,9 euro, 699,9 euro e 899,9 euro. Fino al 27 ottobre si potranno acquistare al prezzo promozionale di 549,9 euro, 649,9 euro e 799,9. Tutti i prodotti Xiaomi sono disponibili nel negozio ufficiale da questa pagina di Amazon.

Nell’evento globale di presentazione Xiaomi svoltosi a Monaco di Baviera sono stati svelati i nuovi smartphone top di gamma Xiaomi 12T e 12T Pro, Smart Band 7 Pro un nuovo robot aspirapolvere, i primi aspirapolvere a secco e umido del marchio, il tablet Redmi Pad e gli auricolari Bud 4 e Buds 4 Pro. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Xiaomi sono disponibili a partire da questa pagina.