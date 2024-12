Google Project Astra forse svela gli occhiali smart di Samsung

Pubblicità

Google sta lavorando intensamente su numerosi progetti legati all’intelligenza artificiale, anche se uno dei più ambiziosi, mostrasti durante l’ultimo Google I/O, è certamente quello che prende il nome di Project Astra.

Presentato per la prima volta in una demo durante la scorsa primavera, Astra rappresenta l’idea di Google di un assistente AI multimodale sempre attivo nella vita quotidiana. In sostanza, si tratta di una AI che combina ai classici input scritti anche quelli visivi, audio localizzazione e altri dati ancora.

Un video ufficiale di Google svela adesso la tecnologia, che al momento sembra collocarsi a metà strada tra un prototipo embrionale e un concept futuristico, anche se è senza dubbio uno dei progetti più ambiziosi di Google nel campo dell’AI.

Il filmato, però, focalizza l’attenzione su un paio di occhiali smart. Google lavora da anni su dispositivi indossabili di questo tipo, dai Google Glass a Project Iris, anche se adesso il colosso sembra essere passato ad una fase successiva.

Ed infatti, Google ha annunciato che “un piccolo gruppo testerà Project Astra su prototipi di occhiali, che riteniamo essere una delle piattaforme più potenti e intuitive per vivere questo tipo di intelligenza artificiale.”

Ovviamente, non si ha certezza di che occhiali vengano utilizzati nel video. Si pensa anche agli occhiali smart di Samsung, che il produttore dovrebbe presentare a breve. Certo è che gli occhiali sembrano essere la piattaforma perfetta per il progetto Astra, considerando che nessun altro dispositivo potrebbe combinare in modo così efficace audio, video e un display, soprattutto per un’esperienza sempre attiva.

Nel filmato, il protagonista conversa in modo naturale con l’intelligenza artificiale mentre va in bicicletta. Durante il tragitto non mancano le classiche domande sul meteo, ma anche info sui parchi vicini al proprio percorso o informazioni sui supermercati in zona.

Al momento, occhiali smart come questi – e come gli Orion di Meta – sono in gran parte ancora concetti teorici, al più prototipi. Non è chiaro quando saranno disponibili, se lo saranno, o se riusciranno davvero a soddisfare le aspettative.

Tuttavia, Google sembra profondamente impegnata a rendere gli occhiali smart una realtà funzionante, nonostante il fallimento dei Google Glasses sul quale aveva lavorato in pompa magna.

All’epoca, gli occhiali senza un ecosistema di supporto non assolvevano fondamentalmente ad alcuna esigenza “reale”, come sosteneva Phil Schiller, allora vice presidente senior per il Worldwide Marketing in Apple nel 2015 che li bocciò senza pietà.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.