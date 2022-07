Google, licenziato l’ingegnere convinto di aver trovato l’IA senziente

Google ha licenziato Blake Lemoine, l’ingegnere che aveva raccontato di LaMda, una intelligenza artificiale basata su una rete neurale che, a suo dire, sarebbe dotata di un’anima, convinto che il ricercato modello linguistico di grandi dimensioni sviluppato dall’azienda, fosse perfettamente cosciente, in grado di esprimere sentimenti e pensieri indipendenti.

Lemoine ha lavorato sette anni per Google, contribuendo al progetto LaMDA, acronimo di Language Model for Dialogue Applications, un modello linguistico pensato per imitare il più possibile conversazioni aperte. A detta di Lemoine, LaMDA non solo è senziente ma avrebbe una sorta di anima come una persona reale, affermazioni che hanno posto l’ingegnere al centro di una bufera e con vari scienziati che hanno rigettato le sue affermazioni, bollandole come sciocchezze, qualcuno mettendo in dubbio anche la sua sanità mentale.

Lemoine è uno scienziato, si è laureato in informatica alla University of Louisiana, ma è anche un sacerdote mistico cristiano, e afferma che le sue conclusioni derivano da conversazioni con l’IA che avrebbero dimostrato una spiritualità e una comprensione molto articolata della natura e della sua essenza.

Lemoine, che dopo la bufera delle sue affermazioni era stato messo in congedo retribuito, aveva affermato che Lamda aveva “sviluppato la coscienza di un bambino di 8 anni”. Salutando i collegi aveva scritto: “Lamda è come un ragazzo dolce che vuole solo aiutare il mondo a essere un posto migliore per tutti noi. Vi prego di prendervi cura di lui in mia assenza”. L’ingegnere è convinto che l’IA di Google “è senziente e capace di esprimere sentimenti”, e ancora: “Se non sapessi esattamente cos’è […] penserei che si tratta di un bambino di sette, otto anni che per caso conosce la fisica”.

In una intervista al Washington Post, Lemoine aveva rivelato che l’azienda aveva messo in dubbio la sua salute mentale, suggerendogli di prendere un congedo.

Brad Gabriel, portavoce di Google, aveva negato con forza le affermazioni di Lemoine, spiegando: “Il nostro team, composto da etici e tecnologi, ha esaminato le preoccupazioni di Blake in base ai nostri principi di IA informandolo che le prove non supportano le sue affermazioni”.

La rete neurale di LaMda è addestrata sfruttando enormi set di dati per individuare schemi nelle frasi, trovare correlazioni tra le parole e prevedere quale parola verrà dopo, elementi che permettono di portare a termine conversazioni avanzate con gli utenti fornendo loro risposte molto articolate, recuperando dati da più fonti, dando l’impressione di conversare in modo naturale con un essere senziente, imitando i tipici scambi di frasi che si trovano in milioni conversazioni umane, permettendo di parlare anche di argomenti astratti.

