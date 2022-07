Riunioni Google Meet, adesso vanno in diretta YouTube facilmente

A più di due anni dall’inizio della pandemia, considerando che le videochiamate hanno preso il sopravvento rispetto alle riunioni in presenza, Google Meet sta ora implementando la possibilità di trasmettere in diretta le riunioni digitali su YouTube, così da aprirle agli spettatori più facilmente rispetto al vecchio metodo di trasmettere in diretta gli eventi attraverso Meet stesso.

Gli amministratori di Google Workplace possono optare per lo streaming pubblico per gli account aziendali, ovviamente con alcuni accorgimenti, così da non trasformare le riunioni in una sorta di microfono aperto.

La funzione è disponibile per la maggior parte degli account Workplace a pagamento: livelli Enterprise, Education Plus, anche abbonamenti individuali Workplace, nonché per i membri del piano Google One Premium in alcuni paesi. Le persone sulla maggior parte dei pacchetti iniziale, di base, legacy o essenziale, tuttavia, non hanno accesso.

Se si vuole trasmettere in diretta streaming una sessione di Google Meet su YouTube, dovrà presentare una richiesta in anticipo per far approvare il proprio canale YouTube. Il processo di approvazione può richiedere fino a 24 ore.

Ricordiamo che Google Meet è stato raggiunto da numerosi cambiamenti quest’anno, tra cui l’integrazione con Google Duo in un unico hub per le chiamate vocali e video.

Nel giugno 2021, un aggiornamento per gli insegnanti su Google Meet ha menzionato la possibilità di trasmettere eventi come le riunioni del consiglio scolastico su YouTube, mentre adesso la funzione di trasmissione YouTube diventa più generale e aperta a molti altri utenti. Altri miglioramenti si sono registrati per le stanze breakout e un “video lock” che consente agli host di disattivare o attivare contemporaneamente i video di tutti i partecipanti è arrivata da qualche mese.

A marzo, come ricorda anche The Verge, Google ha anche introdotto piccole ma utili modifiche come picture-in-picture ed emoji. Ancora, uno degli ultimi aggiornamenti alla piattaforma ha migliorato l’interfaccia, portando una semplice scorciatoia per evitare di dover vedere il proprio volto per tutto il tempo, oltre alla presenza di metodi per appuntare contenuti e una singola barra per contenere tutti i controlli di Meet. Più di recente segnaliamo che le riunioni Meet sono approdate anche su Docs.

