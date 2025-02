Google Maps e Mappe di Apple, ondata di recensioni negative per il Golfo d’America

Pubblicità

Dopo Google, anche Apple è stata costretta ad adeguarsi definendo nell’app Mappe quello che è sempre stato chiamato “Golfo del Messico” in “Golfo del Messico (Golfo d’America), indicando tra parentesi la precedente definizione.

L’ordine di cambio di denominazione, come noto, è partito da Donald Trump che nel primo giorno carica il presidente degli Stati Uniti ha firmato un ordine esecutivo per modificare il nome ufficiale con cui nel paese ci si riferisce a quel tratto di mare, con Apple, Google ma anche Microsoft (con Bing) che si sono dovute adeguare, rinominando il Golfo del Messico in “Golfo d’America” per gli utenti statunitensi.

La scelta di modificare la denominazione storica non è piaciuta a tanti utenti dell’App Store e negli USA l’app di Apple nel momento in cui scriviamo è inondata da recensione negative; come è facile immaginare le recensioni negative non hanno a che fare con malfunzionamenti dell’app ma lamentele per la sostituzione del nome Golfo del Messico con Golfo d’America.

“Insegnerò ai miei figli e nipoti a chiamarlo sempre con il suo vero nome “GOLFO DEL MESSICO” scrive un utente; “Volevo visitare il Golfo del Messico, ma non lo trovo più sulla vostra mappa” scrive un diverso con tono sarcastico”; altri ancora invitano Apple a tornare sui suoi passi, a dimostrare che ha coraggio rifiutando l’imposizione voluta da Trump o quantomeno a mostrare i due nomi come fa all’infuori degli Stati Uniti.

Per il momento Apple non ha eliminato i commenti o deciso di moderare i contenuti. Critiche simili a quelle viste per l’app di Apple sono presenti anche nella sezione dei commenti dell’app di Google.

Intanto la Presidente messicana Claudia Sheinbaum ha fatto sapere che intende portare Google in tribunale se insisterà nell’uso del nome “Golfo d’America”, sottolineando che l’ordine esecutivo firmato da Trump fa riferimento alla parte americana a nord e non quella del Messico e di Cuba, a sud, considerata “territorio nazionale”, quindi sotto la giurisdizione messicana.