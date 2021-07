Google Maps per iPhone ora con widget per la schermata Home

Google ha aggiornato l’app Google Maps per per iOS (iPad/iPhone e app companion per Apple Watch) e la novità è il primo insieme di widget per la schermata Home, che – spiega Bi G – aiuteranno a pianificare il percorso e a raggiungere la destinazione.

Due, come accennato i widget specifici; il primo permette di verificare le condizioni del traffico, memorizzare orari di apertura, visualizzare recensioni di ristoranti e altro ancora, per un determinato luogo; il secondo widget, è pensato per consentire all’utente di individuare attività nelle vicinanze quali: ristoranti, stazioni di servizio e negozi di generi alimentari.

Per aggiungere i due widget nella schermata Home del telefono basta procedere in questo modo:

Dalla schermata Home, toccare e tienere premuto un widget o un’area vuota finché le app non iniziano a vibrare Toccare il pulsante “Aggiungi” grigio nell’angolo in alto a sinistra. Selezionare un widget e poi toccare “Aggiungi widget”.

È anche possibile aggiungere i widget dalla vista Oggi. Da questa vista basta toccare e tenere premuto un widget finché non si apre il menu delle azioni rapide, poi toccare Modifica la schermata Home. Si trascina il widget verso il bordo destro dello schermo finché non viene visualizzato nella schermata Home e poi si tocca Fine.

Google Maps per iPhone o iPad ichiede iOS/iPadOS 12.2 o versioni successive, “pesa” 231,4 MB e si scarica gratis dall’App Store.