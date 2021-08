iOS 15 beta rimuove il riflesso delle lenti dalle fotografie

Alcuni utenti e programmatori segnalano che l’ultima versione beta 4 di iOS 15 rimuove in automatico il riflesso delle lenti dalle fotografie. Finora Apple non ha annunciato questa nuova funzione di fotoritocco automatica ma, come sempre avviene, Cupertino presenta i suoi nuovi sistemi operativi durante la conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC in estate, riservando alcune delle novità principali per la presentazione della nuova gamma iPhone tra settembre e ottobre.

Più che di fotoritocco che da sempre indica una attività solitamente svolta dall’utente dopo lo scatto, qui è più corretto parlare di fotografia computazionale, ovvero tutti i miglioramenti che il terminale è in grado di applicare al volo già durante lo scatto tramite il coprocessore delle immagini indicato con la sigla ISP, dalle iniziali di Image Signal Processor, insieme agli algoritmi di Intelligenza artificiale.

La rimozione del riflesso delle lenti nelle fotografie con iOS 15 beta 4, almeno in alcune condizioni, è dimostrato da due immagini pubblicate su Reddit che riportiamo in questo articolo: le stess immagini sono segnalate su Twitter anche dai programmatori dell’app fotografica Halide.

Big news: the latest iOS 15 beta automatically removes the famous 'green orb' lens flares we are so used to on iPhones. Thoughts? https://t.co/l6OQ3vRVRR pic.twitter.com/4wtorXaZxt — Halide (@halidecamera) August 4, 2021

L’utente che ha scattato la foto si è accorto della presenza di un piccolo riflesso delle lenti nella parte sinistra della fotografia scattata in modalità Live Photo. Per questa ragione aveva intenzione di intervenire con un po’ di fotoritocco per eliminare l’artefatto una volta rientrato a casa.

A sua sorpresa però, una volta rientrato a casa, ha notato che il riflesso della lente era già stato rimosso in automatico da iOS 15 beta 4 nella fotografia originale. Altri utenti hanno confermato la stessa cosa non solo con iPhone 12 Pro ma anche con altri modelli di iPhone, inclusi quelli delle generazioni precedenti, tra cui iPhone 11 e anche iPhone XS. Al momento non è dato sapere se la rimozione del riflesso sarà estesa anche ad altri modelli più datati perché molto funzioni di iOS 15 saranno esclusivamente disponibili sui terminali con processore Apple A12 Bionic o più recenti.

