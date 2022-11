Google Maps ora con Realtà Aumentata nella Live View

Google sta integrando funzionalità di Realtà Aumentata in Live View, l’ozione di Mappe che consente di scoprire ed esplora luoghi del mondo reale.

È possibile utilizzare la navigazione Live View durante il tratto a piedi e mostrare visivamente indicazioni relative a ristoranti, caffè e altre attività che si trovano nelle vicinanze.

Aprendo l’opzione Live View nell’app Mappe di Google è possibile selezionare l’icona della fotocamera nella barra di ricerca per mostrare le attività che circondano l’utente: negozi, banche, bancomat, ecc. In alcune città Mappe di Google può mostrare le direzioni usando la Realtà Aumentata, in altre parole aggiungendo alle immagini catturate in tempo reale dalla fotocamera, indicazioni che consentono di avere un’idea della lontananza di un luogo e come arrivarci; è inoltre possibile visualizzare informazioni chiave sulle varie attività, ad esempio gli orari di apertura, le fasce di prezzo e punteggi dalle recensioni.

Google spiega che è possibile selezionare determinate categorie (es. ristoranti, bar, pasticcerie, parchi, stazioni di transito) e ottenere indicazioni su come raggiungere a piedi alcune attività.

La funzionalità Live View era stata mostrata in anteprima a settembre dello scorso anno e ora è pronta al lancio, cominciando la prossima settimana da Londra, Los Angeles, New York, Parigi, San Francisco e Tokyo.

Una ulteriore novità consente agli utenti di veicoli elettrici di individuare le stazioni di ricarica scegliendo tra i filtri la ricarica veloce; sono inoltre state implementate migliorie alla funzione che consente di verificare località accessibili ai disabili su sedie a rotelle e luoghi senza scale (questi dettagli possono essere comunicati dai proprietari di attività e contributi degli utenti, visualizzando e modificando i profili commerciali delle attività).

