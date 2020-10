Google Maps Live View ti accompagna per mano in realtà aumentata

Google Maps sta continuando ad aggiornare e migliorare la sua funzione in realtà aumentata Live View, con nuove funzionalità che permetteranno, ad esempio, di mostrare la posizione relativa a punti di riferimento e posizioni più accurate per i pin. Lo ha annunciato Big G sul suo blog ufficiale.

Live View è stato lanciato originariamente lo scorso maggio e utilizza la fotocamera per guidare l’utente visivamente lungo un percorso utilizzando grandi frecce. Ora, Live View mostra anche i punti di riferimento nelle vicinanze. La posizione del punto di riferimento, nonché la distanza e la direzione in cui andare per arrivarci, vengono visualizzati a schermo. Ad esempio, la funzione potrebbe mostrare la direzione e la distanza dall’Empire State Building per aiutarti a orientarsi a New York City. La funzione include altri punti di riferimento iconici, nonché parchi locali e attrazioni turistiche.

Google sta, inoltre, integrando la funzione Live View nella scheda delle indicazioni di trasporto pubblico. Ciò potrebbe essere utile se si sta pianificando di camminare solo per una parte del percorso, per coprire il restante percorso con i mezzi pubblici.

Il mese scorso, una funzione di condivisione della posizione Live View è diventata disponibile per gli utenti di Google Pixel. Presto, la condivisione della posizione sarà disponibile anche per tutti gli utenti Android e iOS. Quando un amico condivide la sua posizione, sarà sufficiente toccare semplicemente la sua icona e quindi tocca Live View per vedere la sua posizione e la distanza.

Per quanto concerne i segnaposto, invece, Google Maps ha lavorato per renderli più precisi, adesso tenendo conto dell’elevazione di un luogo. Sebbene questa funzione non sia ancora disponibile, il resto degli aggiornamenti di Live View dovrebbe essere disponibile ora per tutti gli utenti.

