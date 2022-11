Dreame V9P, l’aspirapolvere simil Dyson in sconto a 163 euro

Il Black Friday 2022 è praticamente iniziato e se siete alla ricerca di un aspirapolvere verticale stile Dyson, ecco l’offerta che stavate aspettando: il DREAME V9P, dispositivo super accessoriato che offre specifiche tecniche interessanti si acquista in sconto ad appena 163 euro spedizione gratuita dalla Polonia..

DREAME V9P gode di una potenza di 400W, serbatoio da mezzo litro e un motore digitale da 100.000 giri al minuto, numeri che garantiscono una potenza di aspirazione fino a 20.000 pa e al contempo un’autonomia fino a 60 minuti in modalità risparmio energetico, raggiunta in un tempo di ricarica di 3 ore.

Guardando alla scheda tecnica ci si accorge, inoltre, che si tratta di un aspirapolvere abbastanza silenzioso, con una rumorosità massima di 67 dB. Il contenitore ha una capienza di 0,5L, mentre la scopa in sé ha un peso di appena 1,5 Kg, quindi molto leggera, adatta per pulire comodamente un’intero appartamento.

Numerosi anche gli accessori disponibili nella confezione: oltre alla principale testina di aspirazione rotante, realizzata in materiale compatibile con qualunque tipologia di pavimento, troviamo anche le testine per la pulizia di materassi, cuscini e tappeti, la testina di precisione per raggiungere gli angoli e perfette per pulire l’auto, e la spazzola per le pulizie più complicate, che permettere di raggiungere le anfratti più proibiti.

DREAME V9P propone un sistema di filtraggio HEPA a 5 strati, che blocca il 99,99 delle particelle.

Il bundle di vendita include anche il supporto da muro, che consente di riporla con stile quando non in uso. Come detto il DREAME V9P è in offerta al prezzo più basso di sempre: solo 163 euro cliccando direttamente su questo indirizzo con spedizione gratuita dalla Polonia..

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.