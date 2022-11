La condivisione audio di AirPods Pro nel nuovo spot di Natale

Non è la solita pubblicità natalizia quella che Apple ha appena pubblicato su YouTube sotto il nome di Share the Joy per mettere sotto i riflettori la nuova funzionalità di condivisione audio degli AirPods Pro. Il tema festivo se vogliamo in fondo c’è, visto che gli oggetti in scena esplodono in una nuvola di neve al minimo tocco, ma la musica è tutt’altro che tradizionale.

Cosa è mancato

Non troverete infatti campanelline che suonano a festa, lo scoppiettio del fuoco nel camino o anche solo un “ho-ho-ho” di Babbo Natale, men che meno zampogne o cornamuse ad allietare lo spot. Per quest’anno Apple ha deciso di usare tutt’altro genere optando per una musica hip-hop e transizioni veloci.

La novità

In sottofondo c’è così Puff di Bhavi & Bizarrap che rimbalza tra una scena e l’altra, dove ad ogni “puff” bidoni dell’immondizia, ringhiere e veicoli si dissolvono in una manciata di neve non appena vengono anche soltanto sfiorate dai due protagonisti della clip: sono due ragazzi seduti in un bar, ognuno con le sue AirPods alle orecchie, ascoltando però musiche diverse.

La scenografia

Come ci fa vedere Apple basta però uno sguardo, la copertina del brano in riproduzione sullo schermo dell’iPhone e un sì appena accennato per accordarsi sulla condivisione audio, una funzione che Apple ha introdotto tre anni fa (il 24 settembre 2019) tramite iOS 13.1 e che, come si capisce già dal nome, permette di far ascoltare la stessa musica in tempo reale su due paia di cuffie diverse.

Il messaggio

Così Apple ci insegna che in fondo il Natale non è solo luci, maglioni di lana e cioccolate calde, ma anche condivisione, ecco perché nella descrizione del video scrive «condividi la gioia delle vacanze con la Condivisione Audio di AirPods Pro». Però, a noi, le scene della tradizione, un po’ ci sono mancate.

Chi può usare la funzione

A proposito: questa funzione è disponibile su AirPods Max, AirPods Pro e AirPods (dalla prima generazione in poi), Powerbeats, Solo Pro, Powerbeats Pro, Powerbeats3 Wireless, Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3 Wireless, BeatsX, Beats Flex e Beats Fit Pro.

Nostalgia?

Share the Joy non è il primo e non sarà neanche l’ultimo spot natalizio di Apple. Se volete rivedere alcuni di quelli degli anni precedenti, date un’occhiata ai seguenti link: Saving Simon, The Surprise, Misunderstood, Frankenstein, Babbo Natale, Share your Gifts, Get a Mac.