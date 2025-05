Google Maps su iPhone trova i luoghi dalle schermate

Entro una decina di anni forse non avremo più bisogno di iPhone, ma già oggi grazie all’intelligenza artificiale non occorre più digitare a mano per trovare luoghi di interesse perché tutto avviene in automatico con la scansione delle schermate in Google Maps su iPhone.

Un’ottima notizia per gli utenti che finora si limitavano a catturare schermate da articoli su Internet, blog di viaggi e post sui social come promemoria per possibili destinazioni per le prossime vacanze o per una gita fuori porta.

A partire dal testo contenuto nelle schermate l’AI Google Gemini individua le località sulla mappa per poi salvarle, con informazioni aggiuntive, in un elenco per l’utente, velocizzando la pianificazione di spostamenti e viaggi.

All’interno della scheda Tu, in basso nella schermata principale, viene visualizzata la nuova lista Screenshots – Schermate. Quando viene catturata una schermata contenente informazioni sui luoghi, inclusi nomi e indirizzi, Google Gemini li riconosce associandoli in automatico alla rispettiva posizione in Google Maps.

L’utente può sempre scegliere se effettuare la scansione automatica di tutte le Foto salvate su iPhone, concedendo l’autorizzazione all’app, oppure in alternativa sfogliare il rullino per importare manualmente le schermate in Google Maps.

Un carosello mostra le varie schermate contenenti luoghi in modo che l’utente possa scegliere se salvare o meno le posizioni nella lista. Per il momento questa funzione è disponibile solo in Google Maps in USA su iPhone, ma è una certezza che presto arriverà anche su Android e in altri paesi e lingue.

Ricordiamo che Google ha aggiornato l’app Gemini ora ottimizzata anche per il grande schermo degli iPad. Ancora Big G offre un assaggio delle novità in arrivo nell’evento annuale Google I/O con l’app NotebookLM per iPhone e Android e anche una anteprima, forse non voluta, sul nuovo linguaggio di design Material 3 Expressive per Android.

