Google Meet proroga le video chiamate gratis e illimitate

La pandemia ha letteralmente trasformato il modo di lavorare e quello di “incontrarsi” e lo scorso anno tutte le app di video chat sono diventate strumento fondamentale per la vita sociale e lavorativa: per questo, molti colossi hanno investito parecchio nelle piattaforme social, e Google in particolare ha annunciato una ulteriore proroga per le video chiamate gratis e illimitati per tutti tramite Google Meet.

Anche gli utenti non premium possono partecipare a chat della durata massima di un giorno intero fino alla fine di giugno 2021. Google Meet è un servizio di video comunicazione creato da Google e introdotto, insieme a Google Chat, come una delle app progettate per sostituire Google Hangouts.

Prima di aprile aprile 2020, gli utenti che desideravano partecipare a incontri Google Meet, dovevano acquistare un piano G Suite. Tuttavia, dopo la pandemia, Google ha introdotto una versione gratuita disponibile per chiunque si fosse registrato per un account Gmail o Google. Questo ha permesso a tutti gli utenti gratuiti di creare e partecipare a chiamate tramite Google Meet, nonché di aggiungere fino a 100 partecipanti per videochiamate, il tutto senza pagare un centesimo.

Come notato da Google all’epoca, ciò avvenne in un momento in cui l’utilizzo di Google Meet stava aumentando rapidamente, senza dubbio a causa della pandemia di coronavirus e del crescente lavoro da casa. Inizialmente, il livello gratuito di Google Meet non proponeva tutti i vantaggi della versione G Suite, che consente un massimo di 250 partecipanti a una chiamata, offre funzionalità di registrazione e salvataggio per le chiamate stesse e offre streaming live per un massimo di 100.000 spettatori. La versione premium consente, inoltre, agli utenti di parlare per più di 60 minuti alla volta.

Tuttavia, quando Google Meet è diventato gratuito, Big G ha deciso di posticipare l’introduzione del limite a 60 minuti fino al 30 settembre 2020. Questa data è stata poi posticipata al 31 marzo 2021, prima di essere ancora rimandata alla fine di giugno 2021 con l’ultima proroga di Google Meet. Fino a questa data, anche gli utenti gratuiti non avranno limiti di tempo per le conversazioni tramite la piattaforma. Si tratta di una proroga che, probabilmente, potrebbe subire ulteriori modifiche, a seconda di come si evolverà l’emergenza sanitaria in corso.

