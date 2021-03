Iliad trasforma Flash 100 nell’offerta Giga 100

Termina l’offerta a tempo iliad Flash 100, ma a sorpresa l’operatore lancia Giga 100, il nuovo abbonamento che include tutto ciò che offriva l’offerta lampo precedente allo stesso prezzo. La scelta è dovuta al grande successo ottenuto da Flash 100, introdotta nei primi giorni di marzo e conclusasi il 30 marzo.

Tutti i contenuti e il prezzo rimangono identici. Questo significa che pagando 9,99 euro al mese, senza vincoli in entrata e in uscita, l’utente ottiene 100GB di traffico dati su tutte le tipologie di rete, quindi non solo 4G ma anche 5G dove disponibile. Questo enorme quantitativo di dati può essere utilizzato direttamente da smartphone o tablet oppure, usando questi ultimi come punti di accesso, anche per computer e altri dispositivi connessi, senza alcun sovrapprezzo per la funzione hotspot (tethering).

Come tutti gli altri piani iliad, nell’offerta Giga 100 sono inclusi minuti di chiamate vocali e SMS illimitati, validi anche per il roaming in Europa. Quando l’utente si trova in un paese europeo dispone anche di 6GB extra per il traffico dati fuori dall’Italia. A questo si aggiungono chiamate illimitate verso telefoni mobile e fissi in oltre 60 nazioni nel mondo.

La trasformazione di iliad Flash 100 nell’offerta Giga 100 è una ottima notizia per due ragioni. La prima è per il rapporto contenuti – prezzo, perché si tratta di una delle offerte più convenienti in Italia per poter disporre di un enorme quantitativo di traffico dati, senza limiti di velocità e senza vincoli, con zero costi nascosti e zero rimodulazioni, con tariffa garantita per sempre e per davvero.

In secondo luogo perché tutte le offerte di abbonamento iliad vengono proposte per un lungo periodo di tempo e, quando sono rimosse dal listino, rimangono valide per gli utenti che le hanno sottoscritte.

Dove abbonarsi a iliad Giga 100

L’offerta è disponibile sul sito web dell’operatore, presso migliaia di Simbox in tutta Italia, nei 18 iliad Store e negli oltre 600 iliad Corner, oltre che nella rete iliad Express e iliad Point. È possibile individuare il punto iliad più vicino da questa pagina.

