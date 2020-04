Google Meet premium è gratis fino al 30 settembre

Sono tante le iniziative che le società di tecnologia, piccole e grandi, stanno adottando in questo momento di crisi, spesso tutte volte a favorire lo smart working: Microsoft Teams è accessibile gratuitamente da chiunque e adesso anche Google mette a disposizione, gratis per tutti, e fini al 30 settembre, le funzioni premium di Google Meet, finora disponibili solo per gli abbonati a pagamento.

Si tratta, in realtà, di un prolungamento del periodo di tempo in cui le sue funzioni premium di chat video saranno disponibili per le scuole e altre organizzazioni. Il software Google Meet sarà ora aperto e disponibile a tutti i clienti di G Suite, fino al 30 settembre.

Il colosso di Mountain View aveva precedentemente annunciato che le funzionalità premium di Meet sarebbero state disponibili per tutti i clienti di G Suite e G Suite for Education fino al primo luglio. Adesso, il periodo gratuito viene esteso fino a tutto settembre. Le caratteristiche premium includono la possibilità di partecipare fino a un massimo di 250 utenti in una chiamata, il supporto di streaming live per un massimo di 100.000 spettatori e la possibilità di registrare e salvare le chiamate.

La società afferma che il servizio sta attualmente accogliendo fino a 2 milioni di nuovi utenti Meet al giorno, con oltre 100 milioni di studenti e insegnanti che utilizzano Google Classroom, e la suite di strumenti educativi dell’azienda, che include appunto Google Meet.

L’estensione di Google arriva nel momento in cui il rivale Zoom affronta un crescente controllo sulle sue politiche di sicurezza. Alcune aziende hanno addirittura vietato l’uso delle videochiamate Zoom, così come molti distretti scolastici hanno rifiutato l’utilizzo di questa piattaforma. Estendere il periodo di tempo in cui le funzioni premium di Google Meet sono gratis per un numero maggiore di utenti, potrebbe aiutare Google a ridurre ulteriormente la popolarità di Zoom.