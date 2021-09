Google Meet regolerà automaticamente la luminosità della webcam

Google Meet presto renderà più facile vedere i propri colleghi o amici durante le videochiamate. La versione web dell’app, infatti, rileverà quando qualcuno è sottoesposto a causa di una cattiva illuminazione, regolandola di conseguenza. Meet aumenterà quindi la luminosità in modo da rendere più chiaro il feed, anche se si possiede una webcam terribile.

La modalità in condizioni di scarsa illuminazione ha già raggiunto le app per dispositivi mobili iOS e Android lo scorso anno, quando in piena pandemia l’utilizzo dell’applicativo si incrementò in maniera esponenziale nel corso delle settimane. La modalità utilizza l’intelligenza artificiale per esaminare i livelli di luce e modificare la luminosità di conseguenza. Non c’è il controllo amministratore per la funzione, e gli utenti potranno spegnerla.

La funzione arriverà per tutti, anche per gli utenti di base e quelli aziendali di G Suite. Google la sta implementando a rilascio rapido a partire da oggi, mentre una seconda ondata a domini a rilascio programmato arriverà il 4 ottobre. L’implementazione richiederà fino a 15 giorni per il completamento, quindi entro metà ottobre, tutti gli utenti godranno di questa nuova funzionalità.