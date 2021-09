iPhone 13 Pro e Max, promossi nelle prime recensioni

Chi si aspettava una generazione intermedia con design identico al modello precedente, quella che una volta Apple indicava con la lettera S nel nome, avrà una bella sorpresa perché nelle prime recensioni i nuovi iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max sono promossi se non a voti pieni certamente altissimi.

Aspetto e design sono solo leggermente rivisti, lo spessore aumenta in modo impercettibile mentre il peso anche se più avvertibile aumenta di poche decine di grammi, un ottimo compromesso tenendo presente che è stato impiegato da Apple per integrare una batteria più grande e potente. Questo insieme al basso consumo di energia del processore Apple A15 Bionic e ai nuovi schermi ProMotion con frequenza di aggiornamento variabile tra 10Hz e 120Hz, contribuiscono a incrementare in modo sensibile l’autonomia.

Non solo: ora che gli iPhone 13 Pro regolano l’aggiornamento dello schermo in base al tocco dell’utente e in base anche al software in esecuzione si ha ancora di più l’impressione che i terminali rispondano istantaneamente ai comandi, quasi un tutt’uno con il polpastrello.

Tutte le prime recensioni di iPhone 13 Pro e Max segnalano positivamente l’incremento di autonomia, incuso il Wall Street Journal, che ora permette di sfruttare appieno le funzioni del terminale senza temere di rimare a secco, sopratutto per il modello Max che migliora ulteriormente la già lunga autonomia del 12 Max. Ma che non si tratta solo di una generazione S risulta evidente dai notevoli miglioramenti introdotti da Apple nel comparto fotocamere.

Gli obiettivi e sensori più grandi catturano più luce e più dettagli, ed ora anche più colori e gamma dinamica persino nelle foto con luce scarsa e di notte. Nonostante nuovi controlli e personalizzazioni introdotti da Cupertino, alcuni appassionati potrebbero sentire ancora la mancanza di alcuni controlli manuali, come rileva Cnet. In ogni caso, per la maggior parte degli utenti, al momento sono giudicati da diverse testate, tra cui The Verge, come i migliori smartphone in commercio per quanto riguarda il comparto foto e anche video.

Tra gli aspetti positivi vengono indicati anche l’ottima qualità costruttiva e la robustezza, invece nei pochi contro la permanenza del connettore Lightning invece di USB-C.