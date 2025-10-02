Google presenta l’altoparlante smart con Gemini e design sostenibile

Google ha presentato il suo prossimo dispositivo di punta per la smart home: lo speaker Google Home alimentato da intelligenza artificiale, la cui uscita è prevista per la primavera del 2026, anche in Italia.

La presentazione con largo anticipo rispetto al lancio effettivo rappresenta una scelta strategica secondo quanto dichiarato da Anish Kattukaran, Chief Product Officer di Google Home e Nest. Google, infatti, vuole innanzitutto garantire che le nuove funzionalità di Gemini siano implementate anche sui dispositivi Google Home già esistenti, concedendo spazio agli utenti per testare le novità e segnalare eventuali problemi. Gli attuali possessori avranno così accesso anticipato a Gemini, e potranno condividere feedback e bug individuati, prima del lancio di questo nuovo dispositivo.

Lo speaker è progettato espressamente per Gemini e sarà equipaggiato con un processore capace di gestire tutte le funzioni dell’intelligenza artificiale, tra cui la soppressione dei rumori ambientali, gli effetti di riverbero e la cancellazione dell’eco. In questo modo, il dispositivo non dovrebbe confondersi se si interagisce con Gemini Live mentre qualcun altro, più distante nella stanza, sta conversando o nel caso di una TV accesa nelle vicinanze.

Il nuovo speaker sarà anche dotato di un anello luminoso nella parte inferiore, capace di fornire un feedback visivo ed espressivo sulle attività di Gemini, come ascolto, analisi, ragionamento o risposta durante la modalità Gemini Live, che comunque richiederà un abbonamento Google Home Premium.

Dal punto di vista delle prestazioni audio, il dispositivo offrirà suono a 360 gradi e consentirà, come già avveniva in passato, di aggiungere lo speaker a gruppi di altoparlanti tramite l’app Google Home.

Inoltre, sarà finalmente possibile collegare due speaker Google Home a uno streamer Google TV, per creare un impianto surround, una funzionalità particolarmente richiesta dagli utenti.

Il rivestimento dello speaker è realizzato con materiale lavorato in 3D, pensato per limitare gli sprechi legati alla produzione dei tessuti e risultare più rispettoso dell’ambiente.

Google ha annunciato che il nuovo speaker sarà disponibile dalla primavera 2026 in numerosi paesi, tra cui l’Italia. Il prezzo diffuso attualmente è di 99 dollari.