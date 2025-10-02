Raccomandate e Lettere, non serve più andare in Posta a ritirarle: puoi fare tutto online da casa

La notizia che tutti stavano aspettando, si può dire basta alle file eterne negli uffici postali: come procedere online, i passaggi

A chi non è mai capitato di tornare a casa è trovare un avviso di giacenza, che indica come ci sia stata la visita di un portalettere, che doveva consegnare una raccomandata o una lettera e, non trovando il destinatario, ha lasciato la notificazione per il ritiro presso un ufficio postale, per fortuna si può procedere al ritiro online, senza doversi muovere da casa.

Una grande rivoluzione per quanto riguarda i servizi che Poste Italiane offre ai suoi clienti, un ulteriore passo in avanti verso una completa digitalizzazione. Come fare, quindi, a ritirare una raccomandata online? Tutti i passaggi da seguire.

Ritirare una raccomandata o una lettera online, cosa si deve fare

Poste Italiane ha creato un nuovo servizio, che si chiama PostePlus, piattaforma gratuita disponibile h24, che serve proprio a facilitare alcune operazioni, consentendo di eseguirle online. L’ex Ritiro Digitale consente di poter visionare tutti gli avvisi che il portalettere non ha potuto dare al destinatario. Poter ritirare una raccomandata online è una vera e propria svolta e per fortuna, per farlo, non bisogna essere esperti informatici.

Si potrà accedere a questo servizio sia se l’utente ha attivato il sistema di ritiro digitale, sia se la persona fisica – al primo tentativo di consegna – non era presente. Si possono visionare in questo modo raccomandate standard, raccomandate giudiziarie e atti giudiziari. Si dovrà attivare il servizio PostePlus e in questo modo si riceverà sia l’avviso di giacenza cartaceo che un SMS, e-mail e un avviso sulla bacheca personale del sito Poste.it.

E’ importante precisare che se una raccomandata viene ritirata online, non si potrà procedere al ritiro fisicamente e viceversa. Se si vuole ritirare una raccomandata online attraverso smartphone o tablet, come prima cosa si deve scaricare l’applicazione Poste Italiane e poi si deve procedere ad attivarla, proseguendo su “Scopri le novità” e “Avanti”. Qualora fosse richiesto, si può abilitare l’autenticazione sicura PSD2, infine si potrà accedere.

Si può decidere di entrare sia attraverso l’account Poste Verificato che con SPID, una volta completato il login si dovrà aprire la scheda MyPoste e fare tap sulla sezione Poste e Pacchi, passare alla voce Iscriviti, poi andranno corretti i dati di contatto e selezionata la preferenza riguardo alla ricezione delle notifiche. Si dovrà selezionare anche le informazioni riguardanti indirizzi di consegna e ritiro pacchi, procedendo a salvare tutto. Dopo alcuni secondi dovrebbe comparire un avviso che assicura la conclusione corretta della procedura. A questo punto si entra nel vivo dell’operazione, per verificare se ci siano raccomandate disponibili da ritirare, bisognerà andare nella scheda “MyPoste”, andare sul pulsante “Posta e pacchi” e andare su “Ricevo”, premendo su “Posta e Pacchi ricevuti”, fare tap sul proprio nome e completare il download.

Una procedura simile, per il ritiro delle raccomandate online, può essere eseguita tramite computer. In questo caso sarà necessario collegarsi al sito web di PostePlus e accedere, lo si può fare anche scansionando il QR dalla propria app. Arrivati qui, si dovranno seguire le medesime procedure sopraindicate, aprire la sceda “Corrispondenza” e premere sul pulsante “Da ritirare” e infine effettuare il download.