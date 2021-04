Google Pixel Watch rotondo atteso a ottobre

Lo smartwatch di Google è in dirittura d’arrivo e grazie ai rendering pubblicati da Jon Prosser possiamo già farci un’idea di come potrebbe esser fatto: i disegni che mostrano il chiacchierato Google Pixel Watch, nome in codice Rohan, si dice siano stati realizzati prendendo spunto da alcuni documenti destinati alla pubblicizzazione dell’orologio smart che starebbero circolando in questo momento all’interno degli uffici dell’azienda.

La caratteristica più evidente è anche quella che lo differenzia dal principale concorrente e campione di vendite del settore Apple Watch: la cassa è di forma circolare, che si riflette sullo schermo che arriva fino al bordo, con cornici quasi inesistenti. Non ci sono pulsanti se non una corona, sulla destra, presumibilmente dotata dell’interattività che oggi consente quella che troviamo sugli smartwatch di Apple. Si dice che sarà fornito di un sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca, ma non si sa molto altro da questo punto di vista: ad esempio non è chiaro se, come la serie 6 di Apple Watch, potrà rilevare anche la quantità di ossigeno presente nel sangue.

Le differenze tra i due potenziali futuri concorrenti, come si apprendono dai rendering, come detto, terminano qui, perché Google Pixel Watch come Apple Watch permetterà di intercambiare facilmente i cinturini, con un catalogo che già in fase iniziale proporrà 20 diverse versioni tra cui scegliere. Presumibilmente il sistema operativo sarà WearOS, mentre per quanto riguarda la presentazione, Prosser punta a ottobre ma avvisa anche che non è ancora così scontato perché Google ha l’abitudine di ritardare i lanci o persino di annullare del tutto la commercializzazione di un prodotto.

Riguardo questo fantomatico Google Pixel Watch sappiamo che nel 2019 l’azienda ha firmato un accordo da 40 milioni di dollari con il quale acquisiva la divisione smartwatch di Fossil. Da quel momento tutta la linea di smartwatch Fossil è entrata a far parte della famiglia WearOS di Google e ha stimolato la circolazione della voce secondo cui Google avrebbe intenzione di competere con Apple Watch proponendo un orologio tutto suo.

In questo articolo di macitynet i consigli su quale Apple Watch scegliere tra Apple Watch Serie 6 contro Apple Watch SE e Apple Watch 5. Tutti gli articoli dedicati all’indossabile di Apple sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.