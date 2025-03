Google potenzia Gmail con un tocco di Intelligenza Artificiale

Pubblicità

Gmail si arricchisce di una nuova funzionalità di ricerca, potenziata dall’intelligenza artificiale AI, che promette di cambiare il modo in cui gli utenti trovano le email all’interno della propria scheda inbox.

Tradizionalmente, la ricerca in Gmail restituisce i risultati in ordine cronologico basato esclusivamente sulle parole chiave digitate, il che spesso risulta poco efficace, soprattutto se l’email cercata è stata inviata mesi o addirittura anni addietro. Con il nuovo aggiornamento Google introduce in Gmail un sistema intelligente basato su AI che tiene conto di vari fattori, migliorando l’esperienza di ricerca.

Il nuovo algoritmo valuterà elementi come la frequenza dei contatti, le email su cui l’utente ha fatto più click e la data di arrivo dei messaggi, per presentare in cima alla lista i risultati più rilevanti. Questo significa che, al posto di dover scorrere lunghe liste di email in ordine cronologico inverso, sarà possibile trovare in maniera rapida e intuitiva quelle comunicazioni che contengono le informazioni davvero utili e cercate.

Secondo Google, questa innovazione consentirà agli utenti di risparmiare tempo, mettendo immediatamente a portata di mano le email più importanti. La funzionalità, denominata “più rilevante”, è attualmente in fase di distribuzione a livello globale per gli account personali e sarà disponibile sia sulla versione web che sull’app ufficiale di Gmail per iOS e Android. Ricordiamo invece gli account aziendali Gmail riceveranno la nuova funzionalità di ricerca AI in futuro, ma per il momento Big G non ha annunciato alcuna data.

Gli utenti che hanno già ricevuto l’aggiornamento noteranno la possibilità di alternare tra la visualizzazione “più rilevante” e quella tradizionale “più recente”, che organizza i risultati in ordine cronologico inverso. Questa opzione permette di scegliere il metodo di ricerca che meglio si adatta alle proprie esigenze, garantendo flessibilità nell’uso del servizio.

L’integrazione dell’intelligenza artificiale in questo aspetto del servizio di posta elettronica si inserisce in un contesto più ampio di implementazione di tecnologie avanzate da parte di Google, che negli ultimi mesi ha esteso l’uso dell’AI in numerosi altri ambiti, come la ricerca e lo shopping online. Tuttavia, Google ha rassicurato gli utenti che l’adozione di queste nuove tecnologie rimane facoltativa: sarà sempre possibile tornare alla modalità “più recente” tramite il semplice toggle.

Nel complesso, l’aggiornamento della ricerca in Gmail rappresenta un passo importante per migliorare l’usabilità del servizio, aiutando gli utenti a gestire in maniera più efficiente le crescenti quantità di email e trovare rapidamente le informazioni di cui hanno bisogno.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili nella sezione dedicata