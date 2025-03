Tornano i Logi Work Days con sconti per l’ufficio su Amazon

Pubblicità

A grande richiesta tornano i Logi Work Days, un’occasione per poter aggiornare la postazione di lavoro a casa e in ufficio approfittando degli sconti su alcuni prodotti Logitech in corso su Amazon.

Dopo la prima edizione svoltasi lo scorso settembre ecco che l’azienda ha deciso di rilanciare la campagna promozionale su alcuni dei suoi migliori prodotti attualmente a listino, consentendo così a chi se li fosse persi di acquistare un nuovo mouse o una tastiera ergonomica, o magari una webcam di qualità per le videochiamate andando a risparmiare sul prezzo di listino.

Le offerte saranno valide fino al 21 Marzo (salvo esaurimento anticipato delle scorte) su alcune delle periferiche più utilizzate quando si lavora al computer, a casa oppure in ufficio. Principalmente mouse e tastiere con cui poter lavorare mantenendo lo spazio ordinato, una condizione molto importante per poter ridurre le distrazioni favorendo chiarezza mentale e concentrazione.

È per altro risaputo che un ambiente organizzato con cura stimola nuove idee e trasmette una carica positiva che può rendere più motivati e produttivi tanto più che, come emerso da un recente sondaggio, oltre la metà di chi lavora al computer dichiara di provare dolore o fastidio a fine giornata.

Di conseguenza piccoli cambiamenti mirati, come l’adozione di strumenti ergonomici e funzionali, possono trasformare in meglio il modo in cui si lavora.

La promozione

Come dicevamo le offerte in corso in questo momento riguardano soprattutto tastiere e mouse di vario tipo, con alcune opzioni pensate per migliorare il lavoro in mobilità e altre che invece puntano ad offrire una maggiore ergonomia sulla scrivania.

Ricordiamo ancora una volta che le offerte sono soggette a scadenza: il termine è fissato al 21 Marzo ma in base al numero di scorte disponibili nei magazzini l’azienda potrebbe decidere di interromperle anche in anticipo.

Di seguito trovate l’elenco dei prodotti:

A 49,99 € invece di 61,99 € | sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

A 23,99 € invece di 30,99 € | sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

A 44,99 € invece di 81,99 € | sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

A 138,00 € invece di 189,00 € | sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

A 59,99 € invece di 84,99 € | sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

A 59,99 € invece di 84,99 € | sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

A 49,00 € invece di 81,99 € | sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

A 51,29 € invece di 79,99 € | sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

