L’iPhone pieghevole di Apple sfrutterà cerniere in Liquid Metal

In un post su X (Twitter) L’analista Ming-Chi Kuo riferisce che Apple intende sfruttare il Liquid Metal per le cerniere del futuro iPhone pieghevole, una tecnologia che – probabilmente – verrà sfruttata anche su futuri iPad e Mac pieghevoli, dispositivi sui quali circolano voci da tempo.

«Apple si sta concentrando nel migliorare la durevolezza, migliorando la planaria dello schermo e minimizzando la presenza di pieghe nel design del suo iPhone», afferma Kuo. E ancora: «Per ottenere questi obiettivi, componenti chiave quali le cerniere saranno realizzati con Liquidi Metal usando un procedimento di pressofusione».

L’analista riferisce che Apple avrebbe già scelto il fornitore esclusivo del Liquid Metal: EonTec, principale beneficiario del passaggio a questa lega.

La lega in questione è stata sviluppate da un gruppo di ricerca del California Institute of Technology e commercializzato dalla ditta Liquidmetal Technologies. Tra le aziende autorizzate all’uso di questa lega vi sono Apple (l’ha sfruttata per un periodo nelle graffette di serie nella confezione di alcuni iPhone per consentire l’accesso al carrellino della SIM e ha registrato vari brevetti che prevedono l’uso di questa lega) e Swatch Group (sfruttata nel 2009 nell0Omega Seamaster Planet Ocean e nel 2010 nel Breguet «Reveil Musical»).

«Apple ha sfruttato per anni il Liquid Metal in piccoli componenti (come gli estrattori della SIM) ma l’iPhone pieghevole segnerà il primo grande utilizzo del materiale in un componente meccanico critico», scrive ancora Kuo. “Alla fine del 2024 EonTec ha spedito oltre 10 milioni di aste centralizzate, componenti per le cerniere realizzati in Liquid Metal. Con i brand di smartphone Android che si preparano a competere con gli iPhone pieghevoli, si prevede che anche questi adotteranno sempre più il Liquid Metal per le cerniere dei loro dispositivi, portando a una rapida crescita di questo mercato».

Come abbiamo già spiegato in passato, nel 2015 è scaduto l’accordo triennale per la condivisione di proprietà intellettuali tra Apple e Liquidmetal. Cupertino ha in ogni caso una una licenza “completa, esclusiva e perpetua” che impedisce a suoi concorrenti di usare la lega senza sue specifiche autorizzazioni. Benché gli accordi siano scaduti, infatti, una clausola specifica concede ad Apple il diritto di prelazione. In altre parole, i concorrenti di Cupertino, anche volendo, non potrebbero creare nulla acquistando i diritti da Liquidmetal, salvo che Apple non lo conceda esplicitamente.

Secondo Kuo, l’iPhone pieghevole integrerà il Touch ID come pulsante laterale e il Face ID potrebbe essere assente per questioni di spessore e vincoli nello spazio disponibile; avrà un design “a libro” con un display da 7,8” da aperto e display 5,5” da chiuso. Per la fotocamera posteriore si parla di una configurazione don doppio obiettivo, e quella frontale disponibile sia con il telefono aperto, sia quando è piegato. Lo spessore dovrebbe essere di 9,5mm quando ripiegato e 4.5–4.8mm da aperto. Si vocifera dell’utilizzo di materiali esterni che dovrebbero essere una combinazione di acciaio inossidabile e lega di titanio.