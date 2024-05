Google Gemini, come attivare le estensioni AI per Gmail, Drive e Documenti

Google Gemini, l’intelligenza artificiale AI di Big G avanza a piccoli, ma significativi, passi anche in Italia: ora grazie alla disponibilità delle estensioni anche nel nostro Paese arriva l’integrazione del chatbot e modello AI con gli altri servizi della società. incluse le estensioni per Google Drive, Documenti, Gmail, voli e Maps. Ecco come attivarli subito.

Anzitutto, capiamo bene cosa si potrà fare. Attivando le nuove estensioni di Google Gemini sarà possibile ottenere maggiori informazioni sui propri documenti salvati in Drive o sulle proprie mail, oltre a ottenere informazioni riguardanti voli.

Ad esempio, sarà possibile chiedere all’assistente Google di cercare tra diversi documenti salvati in Drive, che riguardano un preciso argomento, o di riassumerlo per noi. Allo stesso modo sarà possibile chiedere di indicarci tutte le mail ricevute in una qualsiasi data, o ancora di farci un riassunto del contenuto. Per ottenere questi risultati sarà necessario attivare le relative estensioni.

Come attivare le estensioni di Google Gemini

La prima cosa da fare, naturalmente, è recarsi sulle pagine di Gemini, raggiungibili direttamente a questo indirizzo. Nella finestra principale si dovrà cliccare sul menu “hamburger” che si trova in alto a sinistra e, successivamente, su Impostazioni presente in basso.

A questo punto sarà necessario cliccare su “estensioni”, come mostrato nella schermata di seguito:

In questa pagina così aperta sarà possibile scegliere tutte le estensioni che si vorranno abilitare: naturalmente, perché Google Gemini risponda a domande su mail, documenti, voli e info mappe, sarà necessario abilitare le relative estensioni.

Ogni qual volta si attiva una estensione Google potrà chiederci di abilitare determinati permessi. Ad esempio, per attivare Google Workspace sarà necessario recarsi sulle Impostazioni di Gmail e, da qui, abilitare le funzioni smart che vedete nello screen di seguito, tutte presenti all’interno il tab “Generali” su Impostazioni di Gmail.

Come funzionano

Una volta che le estensioni saranno abilitate, come già accennato, sarà possibile effettuare richieste che riguardano le proprie mail personali, piuttosto che i propri documenti.

Ad esempio, abbiamo provato a chiedere di riassumere tutte le mail ricevute in giornata o di trovare determinati documenti che parlano di argomenti ben precisi, tutti salvati all’interno del nostro Google Drive.

