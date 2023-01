Google Stadia muore ma il joypad sopravvive

Nella giornata di mercoledì 18 gennaio Google chiude ufficialmente il suo servizio di cloud gaming Stadia, dopo non essere riuscito a ottenere il successo che la società si aspettava: i server Google che ospitano il servizio dovrebbero essere chiusi alle 23:59 di oggi 18 gennaio 2023, ma il joypad abbinato, che molti ritenevano destinato a diventare un fermacartecon la chisura del servizio, in realtà sopravviverà

Lanciato nel novembre 2019, il servizio Google Stadia è stato progettato per consentire il gioco basato su cloud su una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC, Chromebook, Mac, iPhone e iPad. I rapporti di un fallimento hanno iniziato ad emergere all’inizio del 2021, quando iniziava a farsi strada la delusione tra i giocatori, poco dopo la decisione di Google di chiudere il suo unico studio di sviluppo interno, Stadia Games and Entertainment (SG&E). Da quando è stata annunciata la chiusura del servizio nel settembre 2022, Google ha mantenuto la sua promessa di rimborsare chiunque abbia effettuato acquisti Stadia nel corso del suo funzionamento, inclusi giochi, contenuti scaricabili e joypad abbinato. La società ha iniziato a elaborare i rimborsi a novembre e in precedenza ha precisato che si aspettava di elaborare la “maggioranza” dei rimborsi entro la fine del servizio.

I controller Stadia sono progettati per connettersi direttamente ai server Stadia tramite Wi-Fi, invece di connettersi a una console o a un PC, ma ognuno contiene un chip Bluetooth inutilizzato. Google offre quindi ai proprietari uno strumento per rendere i controller Stadia in grado di funzionare tramite collegamento Bluetooth locale, anche dopo la chiusura di Stadia.

Si tratta comunque di un’ottima notizia, considerando che il joypad si è dimostrato essere una periferica ben costruita, evidentemente a differenza del servizio stesso. Per permettere al controller di funzionare in Bluetooth locale, dopo la chiusura dei server Stadia, è necessario scaricare e avviare questo strumento, messo a disposizione direttamente da Google.

Per i mesi precedenti la chiusura, il negozio Stadia è stato chiuso e tutto il business legato allo store è terminato, comprese le transazioni di gioco. Maggiori informazioni sui rimborsi per gli utenti Stadia sono disponibili sul sito web di Google direttamente a questo indirizzo.

