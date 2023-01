Apple lancia nuovo HomePod 2023 con audio e Ai potenziati

Si è avverata la previsione delle scorse ore sul lancio di un nuovo HomePod: oggi, mercoledì 18 gennaio, Apple ha annunciato HomePod 2023 di seconda generazione, che arriva dopo HomePod mini (qui la recensione). Questa volta l’altoparlante con Siri a bordo full size sarà immediatamente disponibile anche in Italia: i preordini sono già iniziati e sarà disponibile dal 3 febbraio, anche nel nostro paese come in USA e gli altri nazioni di lancio.

HomePod (2a generazione) viene presentato come un potente altoparlante intelligente che offre un’acustica di livello superiore “in un design splendido e iconico”. Sebbene a livello estetico sia pressoché identico alla prima versione, propone innovazioni come audio computazionale avanzato, incluso il supporto per tracce audio spaziali.

Ovviamente, gli utenti potranno usare l’altoparlante per creare automazioni domestiche intelligenti utilizzando Siri, ricevere notifiche quando da periferiche smart, come quelle che riconoscono un allarme fumo o la presenza del monossido di carbonio nella casa, così come quelle relative alla temperatura e all’umidità in una stanza, grazie al sensore integrato.

A livello estetico HomePod di seconda generazione è fatto con un tessuto a rete senza cuciture e acusticamente trasparente, oltre a una superficie tattile retroilluminata che si illumina da un bordo all’altro. HomePod di seconda generazione propone al suo interno un woofer ad alta escursione progettato ad hoc, un potente motore che aziona il diaframma da 20 mm, un microfono con equalizzatore di bassi integrato e cinque tweeter in array con beamforming intorno alla base lavorano insieme per ottenere un’esperienza acustica che Apple definisce eccezionale.

Il nuovo altoparlante è in grado di rilevare la stanza, riconoscendo le riflessioni acustiche dalle superfici vicine per determinare se HomePod è posizionato contro una parete oppure in spazio aperto, in modo da adattare il suono in tempo reale.

Può essere abbinato ad un altro HomePod, anche mini per sfruttare audio multiroom con AirPlay. Oppure, è possibile anche creare un abbinamento stereo che, oltre a separare il canale destro da quello sinistro, crea una scena sonora più ampia e avvolgente rispetto agli altoparlanti stereo tradizionali.

HomePod 2 generazione sfrutta la tecnologia Ultra Wideband per trasferire qualsiasi cosa in riproduzione su iPhone, musica, podcast e anche una telefonata, direttamente su un HomePod. Attivando Siri, l’utente può controllare un singolo dispositivo, creare scene come “Buongiorno” per mettere in funzione contemporaneamente più accessori di domotica o impostare automazioni usando solo i comandi vocali.

Ovviamente, HomePod di seconda generazione è compatibile con lo standard Matter lanciato lo scorso autunno. Inoltre, Apple ha precisato che l’altoparlante si prenderà cura della privacy dell’utente: tutte le comunicazioni di domotica, incluse le registrazioni acquisite con la funzione per i video sicuri di HomeKit, sono sempre criptate end-to-end, pertanto non possono essere lette da Apple. Quando l’utente usa Siri, per impostazione predefinita l’audio delle richieste non viene archiviato.

HomePod è già disponibile per l’ordine online e nell’app Apple Store a partire da oggi, con disponibilità a partire da venerdì 3 febbraio. Costa 349 euro ed è disponibile in bianco e color mezzanotte, un nuovo colore realizzato con tessuto a rete riciclato al 100%, con un cavo di alimentazione intrecciato di colore abbinato.