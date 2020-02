Google Stadia, nuove funzioni per l’abbonamento gratuito?

Il lancio di Google Stadia potrebbe aver deluso le aspettative di molti, soprattutto per il numero di giochi disponibili al lancio. Adesso, però, il colosso sembra aprire le porta ad alcune funzionalità che certamente porterebbero l’ecosistema ad essere abbracciato da una moltitudine di giocatori. e nuove funzioni, scoperte attraverso l’ultima APK dell’app, si chiamano Free Pro trials e YouTube livestreaming.

Sebbene le nuove funzionalità potrebbero non soddisfare completamente le promesse di marketing di Stadia, si tratterebbe comunque di un passo nella giusta direzione. A scoprire la novità è stata la redazione di 9to5 Google, che ha trovato indizi alle due nuove funzioni attraverso l’ultimo APK dell’app.

La funzione più promettente sembra essere quella delle prova gratuita per Stadia Pro, il livello a pagamento di Stadia, che offre funzioni aggiuntive rispetto al livello gratuito.

Ovviamente, con la versione di prova gratuita, il numero di utenti di Stadia aumenterà in modo esponenziale e Google sembra stia pianificando tale operazione. Il codice trovato all’interno dell’APK suggerisce anche l’arrivo delle live streaming di YouTube, una delle funzionalità che Stadia aveva promesso quando è stato annunciato per la prima volta.

L’idea alla base è che lo streaming di Stadia richiederà meno lavoro rispetto allo streaming su siti di terze parti come Twitch o Mixer. Alcuni dei codici indicano che l’utente avrà a disposizione opzioni per vedere quanti spettatori guardano la live, potendo anche impostare uno stream come “privato” o “non elencato”.

Le nuove funzioni saranno certamente appetibili a molti utenti, che le attendevano sin dal lancio. Ad oggi, però, Google è stato lento con gli aggiornamenti di Stadia e gli utenti inizieranno a vedere le funzionalità richieste solo in queste settimane.

Naturalmente, non si sa quando arriveranno esattamente questi aggiornamenti. Si dovrà capire se Google deciderà di offrirli tutti in una volta, come parte di un grande aggiornamento, o se le rilascerà con il conta gocce, poco alla volta.