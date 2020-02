Forse un gadget inusuale per il nostro pubblico ma probabilmente un utensile che tutti dovremmo avere nel marsupio: RavPower RP-TL001 è il coltello multiuso che potete comprare in sconto a soli 16,49 euro grazie ad un nostro codice sconto.

Per saperne di più leggete la nostra recensione cliccando qui. In breve si tratta di uno strumento che offre più funzioni e capace perciò di adattarsi agli usi più comuni grazie al giravite con 9 punte intercambiabili e alle pinze estraibili, utili tanto in casa quanto in auto o in garage. Per uscite della domenica o veri e propri pic-nic possono rivelarsi altrettanto utili l’apribottiglie e l’apriscatole, senza ovviamente sottovalutare la lama principale con base seghettata per tagliare carta, stoffa, corde e piccoli rami in pochi minuti.

Il manico è realizzato in acciaio inossidabile, molto robusto e solido per la presa. Ha un perno che permette l’estrazione rapida della lama principale e viene venduto insieme a una comoda custodia in tessuto rigido che permette di fissarlo saldamente alla cintura dei pantaloni, potendo portarlo agevolmente con sè durante una scampagnata.

Alcune parti, come pinze e giravite, sono certamente insolite per un coltello multiuso ma sono anche quelle che lo rendono molto più versatile, non solo per trekking e pesca, ma anche per l’uso occasionale in casa, in auto e in garage.

Il prezzo di listino è di 22 euro ma con il codice 6E3NIEA9 risparmiate circa 6 euro e lo pagate solo 16,49 euro.