Tre nuove icone nel look aggiornato di Spotify per dispositivi mobili

Il nuovo design di Spotify per mobile, oltre ad aver portato un’interfaccia più semplice e veloce da utilizzare, anche tre nuove icone che rendono la riproduzione delle canzoni e playlist preferite facile come un tap.

I nuovi elementi del nuovo design di Spotify, rilasciato per dispositivi mobili solo alcuni giorni fa, sono disponibili eseguendo l’aggiornamento dell’applicazione. Gli utenti della piattaforma di musica in streaming noteranno dei cambiamenti che non passeranno inosservati e che riguardano alcune delle icone dell’app.

La prima è l’icona del pulsante di riproduzione casuale, che ora è più semplice e comprensibile universalmente. Si tratta di una nuova icona verde, un pulsante cui si può comandare la riproduzione casuale dei brani.

Sono previste, inoltre, delle nuove Action Ross. Tutte le interazioni possibili tra l’utente e l’app, tra cui “mi piace”, “suona” e “scarica” per gli utenti Premium sono raggruppate in una riga nella parte centrale dello schermo. Il download per l’ascolto senza Wi-Fi ora ha anche una nuova icona, la stessa usata per i podcast.

I brani sono poi ora consultabili più facilmente grazie all’apparizione, accanto a ciascuno, della copertina dell’album. Spotify, per semplificare sempre di più la fruizione dei brani, ha stabilito di mostrare i “preferiti”, inserendo l’icona a forma di cuore accano al nome della traccia, in modo da ricordare quali canzoni sono state preferite dall’utente.

