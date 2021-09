Google Stadia su TV usa lo smartphone come joyopad

Non è più obbligatorio acquistare il controller Stadia per giocare con il servizio di videogiochi in streaming di Google: confermando una scoperta che risale al mese di maggio, Big G sta rilasciando un aggiornamento che permette di giocare sul televisore di casa con Google Stadia usando uno smartphone come controller di gioco.

È possibile usare come gamepad virtuali sia iPhone che terminali Android. Non solo: gli utenti che lo desiderano possono usare joypad e controller terze parti collegandoli via Bluetooth al proprio smartphone. Per usare questa funzione di Stadia occorre un televisore Android, una Google TV oppure una chiavetta Chromecast Ultra.

L’utente potrà aggiungere un controller oppure abilitare il gamepad touch a partire dall’app Stadia mobile per smartphone, infine scegliere «Play on TV» per giocare sul televisore. Chi invece possiede una Android TV o Google TV devono abilitare il controller nella sezione avatar all’interno dell’app Stadia per televisori smart.

La nuova funzione in fase di rilascio di fatto elimina la necessità di acquistare un joypad o altro hardware per giocare a Google Stadia sul televisore, una mossa che potrebbe quindi contribuire alla diffusione del servizio e alla sua adozione da parte di un numero maggiore di utenti.

Senza dubbio l’aggiornamento porta più flessibilità agli utenti che ora possono provare il servizio senza dover affrontare costi aggiuntivi, oltre a offrire più flessibilità anche per la configurazione, come rileva Engadget. Naturalmente usare iPhone o Android come gamepad touch non è la soluzione ideale per gli appassionati di gaming, vista l’assenza di comandi e pulsanti dedicati, senza contare che in questa modalità si aggiunge un po’ di latenza all’azione.

Ricordiamo che Google Stadia è disponibile ufficialmente anche su iPhone dal mese di giugno: ne abbiamo parlato in questo articolo di macitynet. Per tutte le notizie che riguardano Stadia vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo: ulteriori informazioni sul servizio sono disponibili in questo articolo.