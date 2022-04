Google Store cambia per l’arrivo di Pixel Watch

Il Google Store online ha ricevuto il suo primo importante aggiornamento dal 2020, con la riorganizzazione di alcuni elementi e con un nuovo aspetto al design generale del sito web. Curiosamente, una nuova scheda soprannominata menu “Orologi” è stata aggiunta nella parte superiore della vetrina digitale, che certamente fa pensare all’imminente arrivo di uno smartwatch della società. Sembra che il widget “Fitbit” sia stato sostituito con la scheda “Orologi” molto più generale, il che è significativo visto che Google non produce, ad oggi, orologi. Che si stia avvicinando il Pixel Watch?

Si tratta di un indizio importante per quel che riguarda Pixel Watch. Voci e fughe di notizie sono in giro da diversi anni, e non è certamente un mistero che l’azienda abbia approfondito la scena tecnologica indossabile. Risulta strano che lo sviluppatore di WearOS non abbia ancora rilasciato un suo orologio smart.

Anche se un cambiamento sul negozio web dell’azienda, come ricorda digitaltrends, difficilmente conta come “parola ufficiale”, sembra indicare che il primo indossabile di Google è pressoché pronto. Inoltre, considerando quanto vicino sia il Google I/O 2022 (previsto per l’11 maggio), sembra essere praticamente fatta per l’annuncio di Pixel Watch.

Al momento, quando si esplora la sezione Watch del negozio, non c’è nulla che viene mostrato. O meglio, si tratta della stessa pagina Fitbit pre esistente. La parte inferiore della pagina offre agli acquirenti la possibilità di ricevere aggiornamenti via email quando le scorte del negozio cambiano, ma tale funzione non è riservata esclusivamente alla sezione Orologi.

