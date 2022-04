Apple, prime foto del nuovo caricatore USB-C doppio da 35W

Come già svelato da un documento di supporto, Apple sta per introdurre un nuovo caricatore USB-C doppio: anche se secondo alcuni i rendering trapelati erano di un accessorio terze parti, ora in rete trapelano le prime foto delle scatole di vendita e non solo che confermano tutto, mostrando cinque versioni dello stesso dispositivo, una per ogni standard principale delle prese elettriche in vari mercati del globo, inclusa una versione per l’Italia.

Le confezioni di vendita mostrano la tipica grafica di Apple per un caricatore proposto per iPhone 13 Pro: al centro la foto del dispositivo e più in basso anche la foto di un cavo Apple da USB-C a Lightning. Ma sono in arrivo anche confezioni più economiche e piccole per lo stesso accessorio, solo proposto senza cavo incluso.

Altre due foto delle scatole mostrano il caricatore Apple USB-C doppio in versione per il Regno Unito, con cavo incluso, infine anche la versione per gli Stati Uniti, nella versione economica e senza cavo incluso: questo modello e anche altri offrono contatti pieghevoli per ridurre ulteriormente l’ingombro quando non in uso.

Fino Apple ha impiegato la tecnologia GaN esclusivamente negli alimentatori per MacBook Pro 16”: permette di costruire alimentatori molto più piccoli rispetto alle tecnologie precedenti e che producono anche meno calore. L’inserimento di un doppio connettore USB-C nel nuovo caricatore Apple, con disposizione affiancata e non sovrapposti come di solito avviene in altri marchi, lascia presumere che anche questo modello impiegherà la tecnologia GaN.

La potenza di 35W e il supporto per la ricarica via Power Delivery non sono sufficienti per ricaricare o alimentare anche un portatile, ma senza dubbio risulterà comodo per gli utenti che desiderano ricaricare insieme iPhone e Apple Watch. Secondo quanto trapela dalla Cina la produzione industriale è già iniziata un paio di settimane fa: il prezzo non è ancora emerso ma il lancio sembra avverrà presto.

Qui trovate un nostro articolo sulla tecnologia GaN e l’indicazione di alcuni alimentatori che è possibile scegliere.