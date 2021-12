Google Pixel Watch previsto in arrivo nel 2022

Google con il marchio Pixel ha introdotto sul mercato smartphone, tablet, portatili e anche auricolari, per questa ragione risulta ancora più sorprendente l’assenza di uno smartwatch: di un Pixel Watch sentiamo parlare almeno fin dal 2018 e le anticipazioni si sono rafforzate quest’anno, in ogni caso ora il debutto è indicato per il 2022.

Il possibile design del dispositivo, indicato internamente con il nome in codice Rohan, è quello di uno smartwatch rotondo, a giudicare dai rendering anche piuttosto sottile, con lo schermo che arriva fin quasi all’estremità della cassa, quindi con cornice molto sottile. Sempre dai rendering spicca la presenza della sola corona sulla sinistra, senza altri tasti o controlli fisici.

Le anticipazioni lo descrivono come uno smartwatch classico con alcune funzioni per rilevare e misurare l’attività fisica, un sensore per il battito cardiaco e la possibilità di cambiare facilmente cinturini scegliendoli in un catalogo di diversi modelli. Comunque i piani di Google per Pixel Watch non sono definitivi, come segnala Business Insider, a cominciare dal nome che potrebbe essere davvero questo, ma non è escluso che il colosso di Mountain View possa optare per un nome diverso.

Sembra che l’obiettivo di Google sia quello di introdurre il suo Pixel Watch nel 2022 per sfoggiare la sua nuova versione della piattaforma Wear OS, sia agli utenti finali che ai costruttori hardware partner di Google, come una sorta di dispositivo di riferimento per invogliare altri marchi a presentare i propri modelli e ravvivare questo mercato ormai da anni dominato da Apple.

L’arrivo di un possibile Pixel Watch nel 2022, o come si chiamerà il dispositivo finale, risulta in linea anche con le mosse di Google in questo campo, in particolare con l’acquisizione di Fitbit completata a inizio 2021. Dopo la fusione del team Fitbit con la divisione indossabili di Google sembra che i lavori per il nuovo Wear OS porteranno alcune funzioni di Fitbit nella piattaforma di Big G, inclusa la replica del focus su salute e benessere come già fatto da Apple.

