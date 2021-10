Google svolta, rende le app iPhone e iPad più native su iOS

Le app di Google su iOS sono state a lungo criticate perché gli utenti le percepiscono come non native della piattaforma: all’inizio di quest’anno, i designer di Google hanno rivisto il loro approccio allo sviluppo di app iOS e hanno optato per un cambiamento, così da venire incontro alle preferenze degli utenti.

Per diversi anni le app di Google iOS per iPhone e iPad hanno mostrato design, aspetto, interfaccia e anche funzionamento quasi identico alle loro controparti Android. Questo di per sé non è un male, ma gli appassionati Apple hanno lamentato il fatto che le applicazioni di Google non rispettano le convenzioni, l’aspetto e il feeling comuni di iOS, risultando così in una esperienza utente incoerente tra client di prima e terza parte.

Dietro le quinte, ciò era dovuto alla convinzione dell’azienda nella “condivisione delle componenti dell’interfaccia utente su Google”. Nella creazione delle proprie librerie, un altro obiettivo era “colmare le lacune in UIKit”, il framework di Apple per la creazione di app.

Questo è quanto spiegato da Jeff Verkoeyen, responsabile tecnico dello staff di Google Design sulle piattaforme Apple, in un thread su Twitter. Tutto quel lavoro è stato alla fine reso open source come Material Components for iOS (MDC) per consentire a qualsiasi sviluppatore di terze parti di adottare gli stessi elementi dell’interfaccia utente utilizzati dalle app per iPhone e iPad di Google, come pulsanti di azione mobili (FAB), barre degli strumenti e altre componenti ancora.

Mentre continuavamo a perseguire la parità dei pixel multipiattaforma, le nostre componenti iOS si stavano lentamente allontanando dai fondamenti della piattaforma Apple perché anche questi fondamenti si stavano evolvendo anno dopo anno

In risposta, Google all’inizio del 2021 “ha iniziato una profonda valutazione di cosa significhi costruire un’esperienza Google caratteristica sulle piattaforme Apple” e ha chiesto:

È davvero necessario creare uno switch personalizzato in linea con un sistema di progettazione generico? O potrebbe essere sufficiente utilizzare semplicemente la soluzione di sistema e andare avanti?

Google ha concluso che era giunto il momento per quest’ultimo percorso e che l’UIKit di Apple era abbastanza maturo per le esigenze interne. L’azienda non doveva più mantenere la maggior parte delle componenti personalizzate che aveva creato nel corso degli anni, incluse le barre, gli elenchi e i menu delle app.

Invece adotterà controlli standard e applicherà “tocchi personalizzati leggeri” per mantenere l’aspetto di Google su iOS. Alcune componenti personalizzate sono ancora necessarie e ora trarranno vantaggio da “più attenzione e concentrazione”. Resta da vedere quanto (o anche se) le app per iPhone di Google si discosteranno dalle versioni Android.

Oltre alla sensazione che le app restituiranno su iOS, Google ha adottato rapidamente le recenti funzionalità di iOS. Ciò include i widget per la maggior parte dei servizi principali e il supporto per essere browser predefinito, così come per il client di posta. In effetti, il widget di Google Foto ha debuttato per la prima volta su iOS l’anno scorso prima di arrivare su Android ad agosto.

Nel frattempo, resta da vedere in che modo Material You avrà un impatto sulle app di Google su iOS. Su Android, Gmail , Calendar, Documenti/Fogli/Presentazioni, Drive, Keep e Meet sono stati tutti aggiornati al linguaggio di progettazione personalizzato di Google. La navigazione è invariata, ma ci sono modifiche a vari elementi di navigazione, come il FAB circolare che si trasforma in un quadrato arrotondato. Tuttavia, il cambiamento più grande è Dynamic Color in cui l’intera app adotta una tavolozza di colori basata sullo sfondo.

È improbabile che la funzione Dynamic Color arrivi su iOS, con le app aggiornate che finiranno probabilmente per utilizzare una tinta blu, come nelle versioni precedenti di Android.

Negli scorsi giorni il responsabile Android di Google ha rinnovato l’invito ad Apple per supportare il protocollo RCS per gli SMS. Con un tutorial e consigli ad hoc Google mostra agli utenti iPhone come usare tutte le sue app e Widget per far somigliare iPhone ad Android.