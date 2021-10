Apple testa un iPhone con singolo foro per la fotocamera

Per Marc Gurman di Bloomberg iPhone 14 avrà un design completamente rinnovato, mentre per Ming Chi Kuo la multinazionale di Cupertino abbandonerà il notch per sostituirlo, almeno in alcuni modelli, con un singolo foro nel display per la fotocamera frontale: ora secondo un leaker Apple starebbe sperimentando internamente un iPhone con foro nello schermo.

Purtroppo per il momento le varie fonti non si sbilanciano in ulteriori dettagli. Secondo il post pubblicato dall’account Digital Chat Station sul social cinese Weibo, già noto per diverse anticipazioni, Apple starebbe testando nei suoi laboratori un iPhone con schermo con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, quindi la stessa tecnologia ProMotion già impiegata quest’anno negli iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. La novità più rilevante di questo iPhone prototipo è costituita da un singolo foro nello schermo, una delle soluzioni possibili per eliminare il notch.

Anche questa ultima indicazione dalla Cina non spiega come Apple sia riuscita a concentrare tutte le tecnologie e le componenti per Face ID, finora ospitate nel notch, per ridurre l’intaglio nel display e trasformarlo in un singolo foro molto più piccolo. La soluzione alternativa consisterebbe infatti nell’abbandonare Face ID per implementare il rilevamento impronte nello schermo oppure, ancora, portare su iPhone una versione leggermente più piccola del tasto di accensione con sensore impronte integrato, come già fatto per la prima volta in iPad Air e poi anche su iPad mini di ultima generazione.

Per il momento quindi risulta impossibile verificare l’attendibilità dell’anticipazione dalla Cina, segnalata da Gizchina, ciò nonostante praticamente tutte le fonti concordano che probabilmente arriverà un iPhone con singolo foro frontale per la fotocamera. Occorre attendere per nuove conferme o smentite, anche perché Apple testa sempre diverse varianti di iPhone prototipo, per cui i piani potrebbero cambiare nei prossimi mesi prima della finalizzazione del modello che entrerà poi in produzione nell’estate del prossimo anno.

