A breve l’apertura del terzo Apple Store in Turchia

Sono passati sette anni da quando Apple ha aperto un nuovo store in Turchia e un terzo store sarà aperto a breve, di ancora una volta a Istanbul. I due precedenti store erano stati aperti a breve distanza l’uno dall’altro; il terzo – si legge sulla home page turca della Mela – sarà aperto a Bağdat Street, zona che si caratterizzerà per la presenza di centinaia ai negozi e ristoranti, hotel, sinagoghe

Il nuovo store è il terzo nella città capoluogo della provincia omonima e principale centro industriale, finanziario e culturale della Turchia.

Come accennato, in Turchia la Casa di Cupertino ha già due sue negozi per la vendita al dettaglio: l’Apple Store nello Zorlu Center (vincitore del Supreme Award 2014 for Structural Engineering Excellence assegnato da un’associazione d’ingegneri strutturali), e il secondo nella Shopping Mall di Akasya, entrambi aperti nel 2014.

La Mela conta ormai 515 Apple Store; le ultime aperture sono avvenute a settembre a New York (nel Bronx) oltre che in Cina, e a Los Angeles a giugno. Il 27 maggio è stato il turno di Apple Via del Corso: nuovissima location retail immersa in una delle zone più vivaci di Roma, diciassettesimo negozio Apple in Italia. Lo scorso anno è stato il turno di Apple Marina Bay Sands a Singapore, il primo Apple Store costruito direttamente sull’acqua: il negozio, che ha l’aspetto di una sfera galleggiante sull’iridescente Marina Bay, è presente in uno dei luoghi più iconici di Singapore.