Google stacca la spina agli Android più vecchi dal 27 settembre

A partire dal 27 settembre Google non permetterà più agli utenti di accedere alle app della società, come per esempio Gmail e Google Maps, sui dispositivi che funzionano con le versioni più datate di Android. La mossa è stata inizialmente segnalata da numerosi utenti tramite post sui social, Reddit e Internet.

In una mail inviata dal colosso di Mountain View agli utenti si precisa che lo stop totale di accesso ad app e servizi Google sulle versioni più datate di Android dal 27 settembre è necessario per proteggere la privacy degli account. Per il momento però non vengono fornite ulteriori precisazioni. Lo stop riguarda i dispositivi che funzionano con Android 2.3.7 Gingerbread e versioni precedenti.

Si tratta di una mossa rara da parte di Big G che solitamente limita gli stop per versioni e sistemi operativi datati per quanto riguarda gli aggiornamenti di sistema o funzionalità dei Play Services, non invece per gran parte delle funzionalità di base come invece avviene ora, secondo quanto rileva Engadget. In ogni caso, anche se si tratta di uno stop pressoché totale, interessa un numero contenuto di utenti perché riguarda una versione di Android rilasciata per la prima volta nel mese di dicembre del 2010 sul terminale Google Nexus S, il primo con funzionalità NFC integrata.

Ormai da anni questa versione del sistema operativo del robottino verde è usata da un numero estremamente limitato di utenti, tanto che la percentuale di utilizzo è indicata nella categoria Altre versioni da lungo tempo. In pratica lo stop riguarda sistema e dispositivi non più in grado di svolgere la maggior parte di funzioni e attività a cui siamo ormai abituati da anni. Dopo lo stop di Google per le versioni di Android più datate del 27 settembre, gli utenti dovranno usare almeno Android 3.0 per tablet o Android 4.0.

