Google Translate traduce per voi i testi nelle immagini

Vi è mai capitato di trovare su Internet un’immagine in una lingua straniera e di non capire che cosa dicesse? Vi è mai capitato che questa immagine, un’istruzione sul funzionamento di qualche prodotto, un avviso o magari un elemento di una pagina Web, potrebbe essere indispensabile alla navigazione? Ora Google vi viene in aiuto, infatti Google Translate è in grado di convertire i testi contenuti nelle immagini.

Il traduttore usa la stessa tecnologia alla base dell’app Google Lens che consente di rilevare e tradurre testi in tempo reale da oltre 100 lingue dallo smartphone ed è fruibile dal sito di Google Traduttore,

Basta entrare nella pagina specifica, incollare un testo o un sito per ottenere la traduzione da e verso la lingua desiderata, oppure selezionare “Immagini”, caricare un file (JPG o PNG) dal computer e dopo alcuni secondi visualizzare la stessa immagine con i testi presenti in quest’ultima, tradotti nella lingua selezionata. Per quanto possibile, il testo nell’immagine tradotta conserva il carattere e i colori dell’immagine originale.

Dopo la comparsa dell’immagine con il testo contenuto in quest’ultima tradotto, è possibile selezionare “Copia testo” (per copiare negli Appunti il testo) oppure “Scarica traduzione” per scaricare l’immagine con il testo tradotto.

Sempre al termine della traduzione è possibile cancellare l’immagine caricata e mostrare l’immagine originale e la variante tradotta fianco a fianco.

Google Traduttore è disponibile anche come app, e permette di tradurre testi, scrittura a mano libera, foto e contenuti vocali in oltre 100 lingue. L’app (qui per Android e qui per iPhone e iPad) consente anche di scaricare lingue sul dispositivo per tradurre anche senza connessione Internet e tradurre utilizzando la fotocamera con le lingue che supportano le traduzioni istantanee con fotocamera.

L’app in questione è utile anche come traduttore di conversazione, per tradurre in tempo quasi reale mentre qualcuno parla un’altra lingua. Ad esempio, per tradurre una lezione in aula o un discorso.