La macchina a incisione laser ATOMSTACK S20 Pro è in sconto

Per hobby o per lavoro, chi ha bisogno di incidere e intagliare svariati materiali e desidera farlo con una macchina potente e precisa, non può farsi sfuggire l’offerta attualmente attiva sulla ATOMSTACK S20 Pro, una soluzione definitiva per diversi aspetti e adesso in vendita a meno della metà del prezzo di listino grazie ad un codice.

Questa macchina ad incisione laser è davvero potente: consuma 130 Watt e produce un raggio laser da 20 Watt, così potente da tagliare perfino diversi materiali, comprese tavole in acrilico da 8 millimetri e fogli in metallo da 0,05 millimetri.

Può lavorare il legno, il bamboo, il cartone, la plastica, la pelle, l’alluminio, il vetro e la ceramica, potendo utilizzarla quindi per la personalizzazione di svariati oggetti, sia che siano acquistati che auto-costruiti.

Ha una superficie di lavoro molto ampia, pari a 40 x 40 centimetri, ed è dotata di un filtro che protegge gli occhi, in modo da poterla vedere all’opera senza danneggiarli.

Arriva a casa smontata, ma per renderla operativa bastano 20-30 minuti, e a quel punto si potrà collegare a qualsiasi computer Windows a partire dalla vecchia e obsoleta versione XP fino al più recente Windows 11 con programmi come LaserGRBL, oppure si può usare anche con un Mac tramite il software LightBurn.

Riconosce svariati formati di file, inclusi quelli NC, BMP, JPG, PNG e DXF, in modo da poterli realizzare con il metodo più congeniale.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, la trovate attualmente in sconto: invece di 1.919,99 € viene offerta a 747,84 €, tuttavia inserendo il codice FF20P nel carrello prima dell’acquisto ottenete uno sconto aggiuntivo per un risparmio totale del 63%, sicché l’andrete a pagare 705,99 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.